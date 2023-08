Back-up für Rauch: Wolfsburg holt ablösefreie Nuria aus Barcelona

Linksverteidigerin Nuria (24) hat beim VfL Wolfsburg einen Dreijahresvertrag bis Juni 2026 unterschrieben. Die Spanierin kommt ablösefrei vom FC Barcelona, ihre Chancen auf einen Stammplatz dürften aber vorerst gering sein.

Spätestens beim Champions League-Finale in Eindhoven Anfang Juni hatte sie ihre neuen Teamkolleginnen aus der Nähe kennenlernen können. Nun stößt Nuria Rabano Blanco, kurz: Nuria, endgültig zum Kader des VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen vermeldeten den 24 Jahre alten Neuzugang am Mittwoch. Zuvor hatte Nuria beim FC Barcelona gespielt, ihr Vertrag war ausgelaufen.

Damit ist die Spanierin schon die achte Neue beim Vize-Meister und Champions-League-Finalisten. Was auf den ersten Blick verwundern mag, ergibt bei zweiter Betrachtung Sinn: Schließlich zeigte sich nicht zuletzt bei der bitteren Endspiel-Niederlage in Eindhoven, dass der Kader für allerhöchste Ansprüche zu dünn besetzt war.

In Wolfsburg wird Nuria zunächst als Back-up für Nationalspielerin Felicitas Rauch fungieren. Darauf deuten auch die Aussagen von VfL-Direktor Ralf Kellermann hin: "Wir sind von ihren Qualitäten als spielstarke Linksverteidigerin mit Offensivdrang überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Nuria insbesondere mit Blick auf unsere Kaderbreite eine wertvolle Verstärkung sein wird."

Barcelona setzte lieber auf verkappte Stürmerinnen

Beim FC Barcelona war sie oft nur zweite Wahl. Den Vorzug auf ihrer Position erhielten meist zwei gelernte Stürmerinnen: Fridolina Rolfö (früher selbst in Wolfsburg aktiv) und Ana-Maria Crnogorcevic. Denn in Ballbesitz änderte sich das eigentliche 4-3-3 von Barça gern in eine Dreierkette, wenn Lucy Bronze rechts tendenziell hinten blieb und die jeweilige offensive Linksverteidigerin mit angriff.

So blieb sie auch beim bisher größten Triumph ihrer Karriere, dem Champions-League-Titel, über 90 Minuten auf der Bank. Erst vor der Saison 2022/23 war sie als Stammspielerin von Real Sociedad in die katalanische Metropole gewechselt.

Für die spanische Nationalmannschaft kam Nuria für eine Viertelstunde eines Testspiels gegen Schweden (1:1) im Oktober 2022 zum Einsatz. Hoffnungen auf eine Teilnahme an der derzeit laufenden WM dürfte sie sich kaum gemacht haben. Damit ihre Chancen in der La Roja sich verbessern, muss sie sich nun in Wolfsburg in den Vordergrund spielen.