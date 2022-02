Back to the Roots: Erste Einblicke zu Gran Turismo 7

Auf der State of Play gab es ein Thema: Gran Turismo 7. Ein 30-minütiger Trailer zeigt erste Einblicke zu Gameplay und Modi. Schnell wird klar: Es ist eine Fahrt in die Vergangenheit.

Einen Porsche, bitte - to go Polyphony Digital

In knapp einem Monat ist es soweit. Gran Turismo 7 erscheint nach etwa einem Jahr Verspätung exklusiv für die PlayStation 4 und 5. Anders als lange angekündigt, können also auch Spieler auf der älteren Konsolengeneration die Reifen durchdrehen lassen.

Um einen ersten Vorgeschmack zu liefern, präsentierten Polyphony Digital und Sony den Fans einen Appetizer. Ein 30-minütiger Trailer zeigt, was es zu erleben gibt.

Direkt in den ersten Minuten wird klar: Der Rückwärtsgang wird eingelegt - es geht zurück zu den Wurzeln. Das dürfte vor allem jene freuen, die im Vorgänger, Gran Turismo Sport, eine bestimmte Sache vermissten: Eine Offline-Karriere.

Wie der Namenszusatz Sport andeutet, ging es in diesem Teil vor allem um den Online-Wettkampf. Das stieß jedoch direkt nach dem Start auf Kritik. Zwar reagierte das japanische Entwicklerstudio und lieferte eine Offline-Kampagne nach, diese zeigte sich jedoch sehr mager: Ein paar Rennklassen, darin verschiedene Cups. Entwicklung, roter Faden? Fehlanzeige.

Mit wenig Mitteln zum Star der Stadt

Im neuen Teil soll sich das wieder ändern. Der Fahrer startet mit wenigen Münzen in einer fiktiven Stadt. Diese erscheint als Map, auf der es verschiedenen Orte gibt. Jene können dann besucht werden, müssen aber nach und nach freigeschaltet werden. Schließlich heißt es: Rennen gewinnen, Geld verdienen und damit entweder neue Autos kaufen oder den Wagen aufmotzen. Insgesamt stehen über 400 Wagen zur Auswahl bereit.

Wer zunächst nur wenig Münzen zur Verfügung hat, kann diese vergünstigt gebraucht kaufen. Neu gibt es sie im bereits bekannten Brand Central und wer virtuell etwas angeben möchte, kann auch legendäre Wagen erwerben. Damit feiert der beliebte Welt-Modus ein Comeback, den es bereits in Gran Turismo 4 gab.

Mit Beats zur Entspannung oder Höchstleistung

In dieser Welt angekommen, hüpft der Fahrer in einen Porsche Carrera Speedster '56. Allerdings nicht, um seine Schnelligkeit unter Beweis zu stellen, sondern das Rhythmusgefühl. Neueinsteiger können so zu "schneller oder motivierender" Musik entspannt den Wagen testen und Einstellungen vornehmen. Geübte machen daraus einfach ein Zeitrennen mit Kontrollpunkten.

Neu im Spiel: Die Musik-Rallye Polyphony Digital

Wer eine kleine Stärkung braucht, kann auf der Karte das Café auswählen. Statt einer Getränke- und Speisekarte gibt es "Menübücher" mit verschiedenen Aktivitäten. Sind diese abgeschlossen, gibt es neue Autos und andere Elemente.

Wurden erste Runden gedreht, lässt sich das Können im Lizenz-Center unter Beweis stellen. Mittels verschiedener Prüfungen erlernt der Fahrer Techniken, die auf der GT7-Reise von Nutzen sein können. Außerdem gibt es noch Lizenz-Zertifikate obendrauf.

Damit sich aber auch das Auto verbessert, lassen sich neue Tuning-Teile kaufen. Ein relativ unspektakulärer Wagen kann nach einigen Handgriffen zum Hingucker des Rennens werden. Mit optimierten Zeiten- und Wetterwechsel soll aber auch die Umgebung eine Augenweide sein.

Realistische Witterungsverhältnisse

Je nach Standort der Rennstrecke gibt es daran angepasste Temperaturen und Niederschlagswahrscheinlichkeiten. Bei Regen bilden sich Pfützen, die Strecken sollen zudem realistisch trocknen. Zumindest innerhalb der Serie könnte das neue Maßstäbe setzen. Zuletzt strebte die Rennsimulation iRacing das an.

Apropos Optik: Das Overlay und Menü dürfte den GT-Sport-Spielern bekannt vorkommen. Denn hier hat sich außer der World-Map nichts geändert. Die Funktion, Fotos zu schießen und Collagen zu erstellen (Scapes) gleicht der aus dem Vorgänger.

Die World-Map auf dem bekannten Overlay Polyphony Digital

Natürlich gibt es auch wieder einen Multiplayer. Entweder per Splitscreen an einem Bildschirm oder online. Dieser sei identisch mit Gran Turismo Sport.

Zwar legt Polyphony Digital den Rückwärtsgang ein, aber keinesfalls ohne voranzukommen. Was in Gran Turismo Sport gut war, bleibt. Das was kritisiert wurde, nahmen sich die Entwickler zu herzen. Zudem wird der bereits bekannte und bei den Fans beliebte Karrieremodus aus Gran Turismo 4 nicht einfach aufgewärmt, sondern die Idee um weitere Inhalte und Modi erweitert.

Einzig die neuen Witterungsverhältnisse könnten den Teil zum Ausrutschen bringen. Sonst bietet er für jeden etwas - egal ob neu am Lenkrad, langjähriger Fahrer oder Arcade- und Simulationsfans.