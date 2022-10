Bachthaler kehrt als Trainer zum FV Illertissen zurück

Der FV Illertissen hat für seine Trainersuche nur wenige Tage gebraucht und ist bei einem alten Bekannten fündig geworden. Holger Bachthaler wird beim Klub aus der Regionalliga Bayern ab sofort wieder an der Seitenlinie stehen.

Die Verbindung zwischen Holger Bachthaler und dem FV Illertissen erlebt ab sofort eine Renaissance. Wie der FVI am Samstag bekannt gab, wird der 47-jährige Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz neuer Trainer beim bayerischen Regionalligisten. Diese Funktion hatte Bachthaler bereits zwischen 2012 und 2016 inne und feierte dort laut FVI "bemerkenswerte Erfolge". Unter anderem spielte der FVI in der Regionalliga Bayern damals in der Spitzengruppe mit und qualifizierte sich auch für den DFB-Pokal.

Nach Stationen im Nachwuchs von RB Salzburg und beim Südwest-Regionalligisten SSV Ulm 1846 verschlägt es Bachthaler also wieder ins Illertal, wo er an der Seite seines Vaters Karl-Heinz, der als Sportvorstand fungiert, als erstes Ziel sicherlich den Sprung aus der Abstiegszone in Angriff nehmen wird.