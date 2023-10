Bacher im Gespräch: "Wir müssen bereit sein, um in die 'Schlacht' zu gehen"

Fast schon ratlos trabten die Kicker der WSG Tirol nach der 0:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg vom Platz, wohlwissend, dass eine alles andere als entspannte Länderspielpause auf sie zukommt. Kapitän Felix Bacher spricht im Gespräch mit dem kicker über den misslungenen Saisonstart, die harte Arbeit während der spielfreien Zeit und wie man wieder aus der Negativspirale herausfinden möchte.

"Ich mache Druck gegenüber der Mannschaft. Wir werden eine sehr intensive Länderspielpause bestreiten", kündigte WSG-Coach Thomas Silberberger bei "Sky" nach der 0:3-Niederlage gegen den TSV Hartberg an und setzte diese Ankündigung auch in die Tat um. "Es war schon intensiv, aber nicht viel anders als sonst immer. Wir sind das schon gewohnt. Wir hatten jeden Tag zweimal Training und haben nicht viel frei. Deshalb werden wir schon ordentlich rangenommen", erzählt Kapitän Felix Bacher im Gespräch mit dem kicker.

Dass den Tiroler Profis nach dem misslungenen Saisonstart mit lediglich fünf gesammelten Punkten ein fordernderes Trainingsprogramm vorgelegt wird, ist logisch. Nachdem man zuletzt vier Niederlagen in Folge einstecken musste, werden die Zügel im Westen Österreichs wieder angezogen. Das sieht auch Bacher so: "Das ist sicher nicht schlecht und hat schon seinen Sinn und Zweck. Man kann das natürlich auch anders lösen, etwa mit drei Tagen frei, um vom Fußball wegzukommen und einen frischen Kopf zu bekommen. Der Trainer hat sich aber nun für diesen Weg entschieden und das ist vollkommen in Ordnung. Es ist unser Job, es hinzunehmen, wie es kommt und das passt so gut."

Hoffnung auf positiven Länderspielpauseneffekt

Die Länderspielpause kommt jedenfalls nicht zum ungeeignetsten Zeitpunkt, um sportlich an den eigenen Defiziten arbeiten zu können und auch mannschaftsintern wichtige Gespräche zu führen. "Viel trainiert haben wir vorher auch schon, aber wir hatten jetzt Zeit, um über bestimmte Themen zu sprechen und uns zu fragen, warum und weshalb es nicht so gelaufen ist. Das galt es herauszufinden - da sind wir gerade am Abarbeiten", betont Bacher, der sich die teils stark schwankenden Leistungen in den ersten Spielen auch nur schwer erklären kann: "Das ist immer schwierig. Man ist gefühlt einfach in so einem Negativstrudel drinnen, wo einiges verkehrt läuft. Neben dem Sieg gegen Lustenau haben wir nämlich unsere einzigen Punkte gegen den LASK und Rapid geholt. Das hätte wohl auch niemand so erahnt und zeigt schon, dass in dieser Saison generell einiges verkehrt ist."

Da tut es uns sicher gut, dass jeder nochmal die Sinne geschärft bekommt und wir uns zwei Wochen lang auf uns konzentrieren können. Felix Bacher über die Länderspielpause

Hilfreich könnte sein, dass man solche Phasen bei der WSG Tirol bereits aus der Vergangenheit kennt. "Die Spieler, die schon länger beim Verein sind, wissen, dass es hier auch mal holprig hergehen kann und wir mal eine Durststrecke erleben", so der 22-Jährige, wirft jedoch ein: "Dennoch war es für jeden eine neue Situation, dass wir die ersten zehn Spiele so wenig erfolgreich bestritten und so eine maue Ausbeute haben. Das erlebte in dieser Form noch keiner von uns, aber jeder hat da seinen eigenen Zugang dazu, wie er damit umgeht. Wir müssen einfach versuchen, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen und nicht aufzugeben."

Dazu hofft man in Tirol erneut auf einen positiven Effekt der Länderspielpause. Nach der ersten Ligaunterbrechung in der aktuellen Saison gab es direkt im Spiel danach gegen Lustenau einen 3:2-Sieg. Für Bacher kam die Pause daher zum richtigen Zeitpunkt: "Das hat uns in die Karten gespielt, weil wir nach den letzten Ergebnissen schon niedergeschlagen waren. Da tut es uns sicher gut, dass jeder nochmal die Sinne geschärft bekommt und wir uns zwei Wochen lang auf uns konzentrieren können, damit das in Zukunft wieder besser aussieht."

"Dann ist man jetzt halt mal der Buhmann"

Vor allem will man daran arbeiten, die teils haarsträubenden und unerklärlichen Eigenfehler in der Abwehr abzustellen. "Da macht man sich auch schnell selbst Druck und es prasselt von außen viel auf einen ein. Das ist jetzt ein Prozess, der bei jedem stattfinden muss und dann kommt auch irgendwann das Selbstvertrauen zurück. Wir müssen das jetzt annehmen. Fehler passieren, aber auf Dauer kann es so wie jetzt natürlich nicht weitergehen. Wir müssen daraus lernen und dürfen uns nicht verstecken. Wir müssen bereit sein, um in die 'Schlacht' zu gehen und dürfen nicht zu viel hadern, dass es jetzt mal schlecht gelaufen ist. Dann ist man jetzt halt mal der Buhmann, aber es verändert sich alles immer so schnell. Das Negative ist immer gleich hervorgehoben und da müssen wir auch lernen, dass uns das egal ist und wir einfach weitermachen."

Zwar musste man in der Defensive mit dem Abgang von Raffael Behounek den Verlust einer jahrelangen Stütze hinnehmen, ansonsten blieb das Personal der letzten Reihe der Tiroler aber gleich. Daher glaubt Bacher auch nicht, dass man die inkonstanten Leistungen in der Abwehr daran festmachen kann: "Der Raffi war ein sehr guter Spieler, aber von der Kommunikation her hat er uns nicht so geholfen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass er uns so abgeht und ich glaube auch nicht, dass es an so einem Grund liegt. Da müssen wir vielmehr schauen, wie man so jemanden ersetzt. Ich denke, dass wir genug gute Jungs haben, die das Potential mitbringen, so einen Abgang kompensieren zu können."

So will man auch die teils großen Schwankungen in dieser Spielzeit endlich abstellen. In den vergangenen zwei Spielen gelang kein eigener Treffer, in den drei Partien davor waren es sieben. "Wenn das ganze Konstrukt seine Probleme hat, ist es für die Offensive immer ganz besonders schwer. Wenn gewisse Spieler hinten schon verunsichert sind, ist es immer ganz schwierig, nach vorne etwas Konstruktives beizutragen. Darunter leidet dann auch das Offensivspiel", meint der gebürtige Osttiroler, dessen Mannschaft in dieser Saison einen kaltschnäuzigen Knipser à la Giacomo Vrioni oder Nikolai Baden-Frederiksen aus vergangenen Zeiten noch vermisst.

Bacher gibt sich zuversichtlich

Mit einem Heimsieg gegen die Wiener Austria (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll nun aber der erste Schritt aus der Krise gemacht werden. In der aktuellen Saison wartet man in der Liga noch auf den ersten Erfolg vor eigenem Publikum. Gegen die Violetten soll sich das ändern, wie Bacher betont: "In der aktuellen Phase gibt es für uns nichts groß zu verlieren. Da mit uns aktuell keiner rechnet, können wir in so einem Spiel nur glänzen. Von dem her sollten wir uns da wegen der Ergebnisse davor keinen Druck machen, sondern den Gedanken haben, dass wir aus diesem Spiel nur Positives mitnehmen können. Ich weiß, dass wir die Qualität und einen guten Matchplan haben, um aus diesem Duell gut herauszugehen."

Und selbst wenn es mit dem nächsten Sieg direkt nach einer Länderspielpause nicht klappen sollte, bliebe den Tirolern noch die gesamte Rückrunde des Grunddurchgangs sowie im Frühjahr nach der Liga- und vor allem Punkteteilung genügend Zeit, um erneut für ein Happy-End im Westen Österreichs zu sorgen. "Stand jetzt ist es super, dass es die Punkteteilung gibt", lacht Bacher, der sich zuversichtlich gibt, auch am Ende der Saison wieder über den Klassenerhalt jubeln zu können: "Uns ist natürlich bewusst, dass wir noch einige Punkte machen müssen und jeder hat auch die Einstellung, dass wir uns aus eigener Kraft da rausziehen. Ich mache mir da jetzt keinen so großen Kopf. Natürlich ist das aktuell eine blöde Lage und Situation, wie sie am Papier ist, aber ich bin positiv gestimmt und weiß, dass wir ein gutes Team haben und kicken können. Es liegt nicht am fehlenden Können, sondern da müssen wir einfach an ein, zwei Schrauben drehen und dann muss dir einmal der Knopf aufgehen. Dann erledigt sich das auch wieder."