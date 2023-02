Babypause für Bastians: TVD Velbert auf der Suche nach neuem Cheftrainer

Der TVD Velbert muss sich auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer begeben. Der bisherige Übungsleiter Marcel Bastians wird sein Amt aus erfreulichen Gründen im Sommer niederlegen.

Sportlich befindet sich der TVD Velbert momentan in ruhigen Gewässern. In der Oberliga Niederrhein rangieren die Dalbecksbäumer auf dem siebten Tabellenplatz und dürften mit dem Auf- und Abstieg in dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Aus diesem Grund richtete man den Blick nun bereits auf die bevorstehende Spielzeit, um Planungssicherheit auf dem Trainerstuhl zu schaffen. Wie sich dabei herausstellte, wird Cheftrainer Marcel Bastians, der seit November 2021 bei Velbert im Amt steht, in der nächsten Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Trennung sind dabei von erfreulicher Natur. Der 40-Jährige wird eine Babypause einlegen und sich um den eigenen Nachwuchs kümmern, verkündete Velbert in einer Pressemitteilung. "Der Nachwuchs ist für Marcel natürlich ein erfreuliches tolles Ereignis und er hat dies auch mit uns früh kommuniziert", stellt der Verein klar und wünscht seinem Übungsleiter, der in der vergangenen Saison mit dem 6. Tabellenplatz die beste Oberliga-Platzierung in der TVD-Geschichte erreichte, "und seiner Familie für die Zukunft alles Gute."

Während beim TVD die Suche nach einem Nachfolger bereits begonnen hat, man dabei aber "ohne Druck den Markt in Ruhe sondieren" wolle, konnte man zeitgleich mit dem restlichen Trainerteam die Weichen für die Zukunft stellen. Sowohl Co-Trainer Markus Braasch, als auch Torwarttrainer Dustin Paczulla haben ihen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.