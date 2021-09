Babelsbergs Buder: "Eine Mischung aus Kumpeltyp und Härte"

Im Sommer kam er als Assistent zum SV Babelsberg, nur wenige Wochen später stieg Jörg Buder zum Cheftrainer des Regionalligisten auf. Mit den Potsdamern hat er ambitionierte Ziele.

Eigentlich war Buder Anfang Juli als Co-Trainer von Predrag Uzelac zum SVB gekommen. Doch als der nach nur drei Spielen in der neuen Saison wegen klubinternen Meinungsverschiedenheiten gehen musste, übernahm der 51-Jährige das Ruder beim ehemaligen Zweitligisten. Und das auf Anhieb mit Erfolg: In der ersten DFB-Pokalrunde rang Babelsberg Bundesliga-Aufsteiger Fürth im Elfmeterschießen nieder, in der Liga befinden sie die Brandenburger im anvisierten Fenster zwischen Rang 6 und 9.

"Ich will im oberen Drittel mitspielen. Hinter Jena, dem BFC, vielleicht noch Cottbus ist ein Rang möglich. Du brauchst Mut und Überzeugung", sagt Buder im kicker-Interview (Montagausgabe). "Wenn es in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen RB Leipzig geht, sage ich: 'Heute ist Pokal. Männer, da ist wieder etwas drin.'"

Parallel soll der ehemalige DDR-Oberligaspieler, der später auch für Babelsberg in der Regionalliga auflief, die Gesamtentwicklung des Vereins vorantreiben. Der SVB setzt dabei vor allem auf jüngere Akteure, denen aber bisweilen die Regionalliga-Erfahrung fehlt. "Es ist ein Risiko, aber wir müssen die Weichen stellen. Nach zwei Jahren im Männerfußball wird es für die Aktiven einfacher", betont Buder. Ein gutes Klima ist ihm dafür wichtig: "Ich bin sehr offen, rede genauso mit dem Platzwart oder dem Reinigungspersonal. Gegenüber den Spielern bevorzuge ich eine Mischung aus Kumpeltyp und Härte."

Ob Babelsberg auf diese Weise in Zukunft auch mal wieder höhere Platzierungen anpeilen und sich ambitionierte Ziele setzen kann, bleibt abzuwarten - und hängt schließlich auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Dass der SVB seit dem Abstieg aus der 3. Liga nun inzwischen acht Jahre lang in der Regionalliga spielt, erklärt sich Buder auch mit dem Umfeld: "Potsdam ist keine Fußballstadt. Städtische Unternehmen müssten als Sponsoren vorangehen. Das wäre eine Signalwirkung für private Gönner."