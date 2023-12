Babelsberg: Zufrieden, aber mit Steigerungspotenzial in der Offensive

Auf leisen Sohlen bewegten sich die Kicker des SV Babelsberg in die Spitzengruppe der Regionalliga Nordost. Allerdings gibt es noch Verbesserungspotenzial.

Beim Leistungsaufschwung in der laufenden Saison drehte der SV Babelsberg den Spieß um. Von der drittbesten Auswärtstruppe avancierte der Vorjahreszehnte zur aktuell besten Heimmannschaft dieser Serie. Der derzeit Viertplatzierte leistete sich im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion nur einen Aussetzer mit dem 1:2 gegen Luckenwalde.

Die sonstigen Heimspiele entlockten Vereinschef Kristian Kreyes, der seit einem Jahr im Amt ist, mehr als nur ein Kompliment: "Ich bin begeistert, was ich von der Mannschaft gesehen habe." Auch deshalb scheint für den SVB noch einiges in dieser Saison möglich zu sein. Kreyes frohlockt bereits im Voraus: "Die vor uns platzierten Greifswald, BFC Dynamo und Cottbus kommen noch zu uns." Doch Kreyes tritt auch etwas auf die Bremse: "Der Aufstieg ist derzeit nicht unser Ziel. Die 3. Liga nehmen wir perspektivisch in Angriff."

Nach den Auswärtsniederlagen bei der Aufstiegskonkurrenz sowie dem 2:3 beim BAK brennen die Nulldreier auf Revanche. Ansonsten kommt die Elf um Trainer Markus Zschiesche kleinlaut daher. "Zufrieden bin ich, wenn wir zum Auftakt der Rückrunde in Meuselwitz noch mit drei Punkten nachlegen." Die Vorgaben für den Coach, eine Weiterentwicklung der Truppe sowie ein einstelliger Tabellenplatz, liegen in Reichweite.

Die Filmstädter haben sich für ihren Offensivfußball belohnt. "Wir sind ein geschlossener Haufen ohne Unterschiedsspieler", sagt Zschiesche. Dennoch stachen einige Akteure heraus: Torwart Luis Klatte ebenso wie die drei Innenverteidiger. Janne Sietan, Philipp Zeiger und Jake-Robert Wilton, die Zschiesche rotieren lässt, und Tahsin Cakmak als Denker und Lenker des Babelsberger Spiels. Der kräftig gebaute Mittelfeldspieler brachte es auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Der Rückwärtsgang blieb ihm im Vorjahr erspart. Nachdem der ballfertige Cakmak fünf Kilo abgespeckt hat, eilt er auch nach hinten.

Dabei fehlt ihm noch sein Pendant Rico Gladrow. Cakmaks Nebenmann trainiert wieder nach einer Knieverletzung. Vorn trifft das Phänomen Daniel Frahn, der im 37. Lebensjahr steht, erneut (fünf Tore). "Für sein Spiel braucht er eine hundertprozentige Fitness", so Zschiesche. Den Flügelspielern wie Ilir Qela (zwei Tore) oder Samir Werbelow fehlen Kaltschnäuzigkeit und Beständigkeit. Wirbelwind Werbelow (ohne Tor) kann an guten Tagen eine Abwehr auseinandernehmen. Insgesamt ließen die Babelsberger allerdings zahlreiche Großchancen liegen.

Nachhaltigkeit soll vorangetrieben werden

"Das Niveau der Liga ist deutlich gestiegen", so die Einschätzung von Zschiesche. Einen Transferkracher will sich der SVB auch künftig nicht leisten, obwohl er seit fünf Jahren über Überschüsse verfügt - im Vorjahr waren es 75.000 Euro. Kreyes' Augenmerk liegt auf Solidität. "Wir wollen die Infrastruktur und die Professionalisierung voranbringen", sagt der Bereichsleiter gewerbliche Wirtschaft bei der Investitionsbank Land Brandenburg. Der VIP-Raum wurde modernisiert, im Nachwuchs eine zweite hauptamtliche Stelle gebildet. Beim Konzept "Grünes Stadion" sollen nach Solarpaneels vor einigen Jahren jetzt Wärmepumpen installiert werden.

Ein schwedischer Lebensmittelhersteller wird weiterhin die Trikotbrust der Nulldreier zieren, Premiumsponsor Oatly und der Verein verlängerten den Vertrag für zwei weitere Spielzeiten. Die Babelsberger engagieren sich in Sachen Nachhaltigkeit und haben einen Teil des Stadions komplett auf ein rein pflanzliches Essensangebot umgestellt. Ein Fingerzeig für viele Bundesligisten. Die Zusammenarbeit begann 2019 mit dem Projekt "Milchfreies Stadion". Als einziges Stadion in Deutschland verzichtet das "Karli" komplett auf Kuhmilch. SVB-Torwart Klatte sprang schon auf den Zug. Er ernährt sich vegetarisch/vegan.