Babelsberg-Urgestein Flügel geht

Marco Flügel, seit der Saison 2013/2014 Torwart beim SV Babelsberg, wird den Verein verlassen und sich neuen Herausforderungen stellen. "Wir sind dankbar für die langjährige Treue und schätzen Marcos Loyalität", schreibt der Regionalligist in einer Meldung, "Spieler, die einem Verein so lange, praktisch eine ganze Karriere, die Treue halten sind in der heutigen Zeit des Fußballs rar."