Babelsberg und Trainer Uzelac beenden Zusammenarbeit

Der SV Babelsberg und Trainer Predrag Uzelac gehen ab sofort getrennte Wege. Dies gab der Nordost-Regionalligist bekannt.

Uzelac übernahm zum Jahreswechsel 2019/20 das Zepter bei den Brandenburgern, die damals nach dem Abschluss der Hinserie mit nur zehn Punkten den drittletzten Tabellenrang belegten. Bis zum Abbruch der Saison wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie sammelte Babelsberg unter der Regie Uzelacs in fünf Partien noch sieben Punkte (2/1/2).

In der darauffolgenden Saison, die für Babelsberg nach 13 Partien endete, sammelte der SV 03 ebenfalls 17 Punkte und lag damit im Mittelfeld. Die Babelsberger gewannen aber den Landespokal, durch den Sieg qualifizierten sie sich für den DFB-Pokal. Am kommenden Samstag empfängt Babelsberg in der ersten Runde Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Buder übernimmt - Pokal gegen Fürth

Nun trennen sich nach eineinhalb Jahren die Wege vom bisherigen Coach. Ausschlaggebend für den Schritt war laut Vereinsangaben, dass "Verein und Trainer Vorstellungen für die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft entwickelt haben, die nicht mehr deckungsgleich sind." Bis auf Weiteres wird der bisherige Co-Trainer Jörg Buder das Training der Lizenzmannschaft übernehmen. Buder wird auch am Samstag gegen das Kleeblatt auf der Bank sitzen.

"Ich weiß, wo die Mannschaft stand, als ich hierher gekommen bin. Ich habe meinen Beitrag geleistet, dass der SV Babelsberg 03 heute weiter in der Regionalliga spielt und weiter planen kann", sagte Uzelac auf der Klub-Website zum Abschied. "Wir sind Predrag Uzelac sehr dankbar für seine Arbeit in den vergangenen anderthalb Jahren", so der Vorstandsvorsitzender Björn Laars.