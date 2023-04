Babelsberg-Trainer Zschiesche fordert mehr Mentalität

Zeitweise sah es in dieser Saison so aus, als könne der SV Babelsberg 03 in der Regionalliga Nordost oben dranbleiben. Aufgrund des zwischenzeitlichen Absturzes fordert Trainer Markus Zschiesche personelle Korrekturen und lobt in gleichem Atemzug Routinier Daniel Frahn.

Gibt beim SV Babelsberg 03 die Anweisungen: Trainer Markus Zschiesche erlebte in der aktuellen Saison Höhen und Tiefen. IMAGO/Matthias Koch