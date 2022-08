Babelsberg schlägt auch die Hertha-Bubis - Lok Leipzig punktet mit Wacklern

Der Startschuss für den 2. Spieltag in der Regionalliga Nordost ist am Freitag in der Hauptstadt gefallen. Während der SV Babelsberg den Dreier bei der U 23 von Hertha BSC einsackte, trennten sich Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin und Lok Leipzig 2:2.

Der 1. FC Lok Leipzig und der SV Babelsberg 03 sind am vorherigen Wochenende jeweils mit einem 4:2-Sieg in die Saison gestartet. Am Freitag konnte der SV Babelsberg 03 seinen nächsten Erfolg einfahren. Auswärts gegen die U 23 von Hertha BSC spielte der SVB eine starke erste Hälfte, beim goldenen Tor von N'gatie profitierten die Gäste jedoch von einem zu kurzen Covic-Rückpass. Im zweiten Durchgang drückten die Hertha-Talente auf den Ausgleich, brachten dafür in der 72. Minute den Social-Media-Star El-Jindaoui, der zu Beginn der Schlussviertel kurzzeitig für mächtig Offensivwirbel sorgte. Doch der SVB verteidigte das 1:0 clever ins Ziel.

Für Lokomotive Leipzig reichte es bei Viktoria Berlin immerhin zu einem Punkt. Die Berliner machten sofort Druck. Erst ging ein Schuss von Durmushan ans Außennetz, in der 5. Minute durfte Inaler im Lok-Strafraum ungedeckt abziehen und vollstreckte mühelos. Nach kurzer Verdauungsphase nahmen die Sachsen wieder aktiver am Spiel teil und glichen in der 24. Minute aus. Atilgan spitzelte das Leder aus kurzer Distanz über die Linie.

Vor der Pause gingen jetzt dominant auftretende Leipziger in Führung. Ziane köpfte eine Freistoßflanke in die Maschen (34.). In der zweiten Hälfte ließen sich die Gäste vielleicht einen Tick zu weit in die Defensive fallen und ließen die Viktoria gestalten. Quittung war der Flugkopfball von Theisen, der den Weg ins Tor zum 2:2 fand (67.). Für die Berliner wäre kurz vor Schluss sogar noch mehr drin gewesen, aber Torwart Dogan rettete für die Gäste den Punkt.

Heimauftakt für Energie Cottbus

Am Samstag hat Energie Cottbus nach dem 0:2 bei der VSG Altglienicke mit dem FSV Luckenwalde einen Gegner vor der Brust, gegen den nur ein Heimsieg zählt. Nicht mitwirken kann Torhüter Alexander Sebald, der am 1. Spieltag mit Schmerzen im Knie ausgewechselt werden musste und bei dem nun ein Riss des Außenmeniskus und eine Bandverletzung festgestellt wurde. Nach erfolgreicher Operation fällt der 26-Jährige langfristig aus. Doch auch ohne seine Nummer 1 will der FC Energie zurück in die Erfolgsspur. Kapitän Axel Borgmann sagt auf der Internetseite des FCE bezugnehmend auf die Auftaktniederlage: "Es reicht nicht, wenn wir nur eine Halbzeit konzentriert und fokussiert auftreten. Man läuft dann hinterher, die Uhr gegen einen und dann bekommt man auch noch den Konter zum 0:2. Wir müssen das jetzt abhaken und am Samstag drei Punkte holen."

Die angesprochene VSG Altglienicke spielt zeitgleich bei der BSG Chemie Leipzig. Eine spannende Frage wird werden, wieviel Spielzeit Neuzugang Tolcay Cigerci erhält. Trainer Karsten Heine sagte nach dem Cottbus-Spiel: "Seine Grundphysis ist vorhanden. Es fehlt aber noch die Spielfitness. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass er in die Verfassung kommt, die wir und er sich wünschen." Cigerci selbst, der erst eine Woche vor dem Saisonauftakt zur Mannschaft gestoßen ist, fügt hinzu: "Die 30 Minuten auf dem Platz waren anstrengend. Ich brauche noch etwas Zeit."

Fünf Spiele am Sonntag

Richtig auf ihre Kosten kommen die Fans der Regionalliga Nordost am Sonntag, denn dann finden zeitversetzt gleich fünf Partien statt. Aufsteiger Greifswalder FC duelliert sich ab 13 Uhr mit dem ersten Tabellenführer der Saison, dem Chemnitzer FC. Dem wird zwar von anderen Mannschaften bereits die Rolle des Mitfavoriten zugeschoben, doch Trainer Christian Tiffert bleibt lieber vorsichtig, da sein "kleiner aber feiner Kader" nicht viel Verletzungspech verkraftet.

Erster Chemnitzer Gegner war Tennis Borussia Berlin, der nach dem 0:3 zum Auftakt mit Carl Zeiss Jena den nächsten Brocken vor der Brust hat. Die Thüringer sind mit dem 1:1 gegen Viktoria Berlin mäßig gestartet und haben zudem Maurice Hehne nach Schlusspfiff verloren, der zu diesem späten Zeitpunkt noch die Rote Karte sah. Hehne wird im Mommenstadion genauso fehlen wie Maximilian Krauß (Muskelfaserriss).

Beim Duell BFC Dynamo gegen den Berliner AK treffen zwei Teams aufeinander, die bereits drei Punkte auf dem Konto haben. Mit einem Sieg ist Lichtenberg 47 in die Saison gestartet, jetzt geht es zu Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt. Lichtenbergs neuer Trainer Murat Tik war vom 2:1 gegen Germania Halberstadt zwar angetan, verweist aber gleichzeitig auf das Saisonziel Klassenerhalt: "Alles andere ist Utopie. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass wir jedes Duell wie ein Endspiel angehen müssen. Ich versuche, die Mentalität zu entwickeln, dass wir immer eine Chance haben - egal, wie der Gegner heißt." Erfurt, das sich in Luckenwalde spät noch ein Unentschieden sicherte, erwartet Tik "euphorisch" und ergänzt: "Die hatten am 1. Spieltag, beim 1:1 in Luckenwalde, 1000 Fans mitgebracht. Wir werden gegenhalten."

Komplettiert wird der Sonntag von der Partie zwischen Germania Halberstadt und dem ZFC Meuselwitz. Die Gäste wollen sich nach einer guten Leistung bei der 1:2-Niederlage beim BFC Dynamo dann auch mit Zählbarem belohnen.