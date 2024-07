Niederlechners Tor - und sonst viel Leerlauf

Zäh‘ war’s und nass war’s: Hertha BSC hat auch sein drittes Testspiel dieser Vorbereitung zu Null gewonnen. Beim 1:0 bei Regionalligist SV Babelsberg 03 ließ der Zweitligist am Mittwochabend allerdings viele Wünsche offen.

Immer wieder kamen während der 90 Minuten korrigierende Kommandos von der Seitenlinie, wirklich zufrieden war Cristian Fiel nach dem Abpfiff nicht. "Ich glaube, dass wir heute nicht so viel gut gemacht haben", bilanzierte Herthas Coach nach dem dritten Testspiel der laufenden Vorbereitung. "Der Gegner hat tief verteidigt und uns fast keine Räume gegeben, aber wenn wir sie dann gefunden haben, haben wir zu viel einfache Fehler in der Annahme und im Passspiel gemacht. So war es schwer, Chancen herauszuspielen."

Nur Niederlechner trifft

Den schönsten Spielzug der Partie nutzten die Berliner vor 4464 Zuschauern zum einzigen Tor des Abends: Michal Karbownik, der bei eigenem Ballbesitz konsequent von der Linksverteidiger-Position ins Mittelfeld vorschob, bediente von der linken Seite mustergültig Florian Niederlechner, der überlegt flach ins rechte Eck vollendete (11.). Die erste Viertelstunde war Herthas stärkste, zielstrebigste Phase. Der auffällige Michael Cuisance (5.) nach präziser Niederlechner-Flanke und Haris Tabakovic (7., 9.) vergaben hochkarätige Kopfballchancen. Allerdings hemmten von Anfang an vergleichsweise leichte Fehler Herthas Aufbauspiel (Karbownik).

Der Vorjahres-Fünfte der Regionalliga Nordost, bei dem der Ex-Herthaner Maurice Covic in der Startelf stand, hielt couragiert dagegen und kam seinerseits immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen. Andreas Pollasch (13.) und Kapitän Philipp Zeiger (21.) wurden per Kopf gefährlich. Gordon Büchs Freistoß touchierte den Außenpfosten (16.). Hertha-Keeper Tjark Ernst musste nach einem verlorenen Duell von Deyovaisio Zeefuik gegen den durchgebrochenen Samir Werbelow klären (22.). Jannes Vollert traf nach einer Ecke die Latte des Hertha-Tores (34.). "Wir haben heute die eine oder andere Chance zu viel zugelassen, auch nach Standards", sagte Fiel. Auf der Gegenseite verhinderten die 03er kurz vor der Linie ein Tor von Tabakovic, der nach feinem Pass von Cuisance fast vollendet hätte (41.).

Demme bleibt blass

Neuzugang Diego Demme, der vier Tage zuvor beim 4:0 bei Regionalligist Rot-Weiß Erfurt sein Debüt für Hertha gegeben hatte, spielte bei seiner Startelf-Premiere unauffällig. Der angeschlagene Kevin Sessa fehlte, ebenso Stamm-Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny. Zur Pause wechselte Fiel komplett durch und brachte Smail Prevljak auf der ungewohnten rechten Flügelposition. Dort blieb der bosnische Nationalspieler ebenso wie zuvor Marten Winkler blass, der zeitweilig starke Regen erschwerte Herthas Angriffsbemühungen.

Die größte Chance der zweiten Halbzeit hatte Mittelstürmer Luca Schuler, der nach Vorarbeit von Ibrahim Maza knapp das SVB-Tor verfehlte (70.). Bei den Babelsbergern vergab der eingewechselte George Didoss aus aussichtsreicher Position (84.). Das vierte Testspiel unter dem neuen Coach bestreitet Hertha am Samstag bei Regionalligist FSV Zwickau (15 Uhr). Arbeitsgrundlagen für die nächste Zeit lieferten die 90 Minuten in Potsdam-Babelsberg genug. "Dafür", sagte Fiel, "sind Testspiele da, dass man Dinge sieht, die man besser machen kann." In dieser Hinsicht gab es viel zu sehen.

Hertha/1.HZ: Ernst - Zeefuik, Gechter, Leistner, Karbownik - Demme - Cuisance, Niederlechner - Winkler, Tabakovic, Reese

Hertha/2.HZ: Gersbeck - Eitschberger, Klemens, Kempf, Dudziak - Bouchalakis - P. Dardai, Maza - Prevljak, Schuler, Scherhant