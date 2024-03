Gladrow-Treffer bremst den Chemnitzer FC

Der SV Babelsberg beendete am Dienstagabend die Ungeschlagen-Serie des Chemnitzer FC. Den einzigen Treffer erzielte Rico Gladrow kurz vor der Pause.

Im August standen sich der SV Babelsberg 03 und der Chemnitzer FC letztmals gegenüber, trennten sich torlos. Damals waren die Vorzeichen noch grundlegend anders. Der CFC buchte sich im Hinspiel den erst zweiten Zähler nach einem Umbruch zu Saisonbeginn auf sein Konto, während Babelsbergs bereits zehn davon hatte. Mittlerweile hat sich das Team von Christian Tiffert aber gefunden und entwickelt, hat 2024 erst einmal verloren (1:4 gegen Cottbus). Zuletzt schlugen die Sachsen den BFC Dynamo mit 3:1. Dementsprechend wenig Grund für Veränderungen sah Tiffert am Dienstagabend. Er schickte dieselbe Elf aufs Spielfeld wie am vergangenen Freitag.

Heim-Coach Markus Zschiesche wirbelte seine Babelsberger nach der 1:2-Pleite gegen Hertha II derweil ordentlich durch, nahm insgesamt fünf personelle Veränderungen vor. Iraqi, Seaton, Büch, Cakmak und Wegener mussten weichen, für sie rückten Steinborn, Zeiger, Rausch, Gladrow und Pollasch in die Startformation.

Gladrow erzielt Tagestreffer

Letzterem gehörte auch der erste nennenswerte Abschluss der Begegnung nach über einer Viertelstunde. Wunsch parierte Pollaschs Versuch aus der Drehung aber problemlos. Ansonsten war es größtenteils ein gegenseitiges Belauern. In der 25. Minute traf Mensah zur vermeintlichen Chemnitzer Führung, an der Seitenlinie schnellte die Fahne jedoch nach oben. Abseits.

Nach einer halben Stunde wurden die Gastgeber allmählich zielstrebiger. Frahn brachte eine Werbelow-Flanke zunächst nicht im Tor unter (36.). Auch Steinborn, der nach einer Freistoßvariante alleine vor Wunsch auftauchte, verzog knapp (40.). Zwei Minuten später patzte Wunsch bei einer Flanke, Koch bereinigte gerade noch vor der Linie. Dann lag der Ball aus Babelsberger Sicht aber endlich im Netz - wenn auch mit Glück. Ein Einwurf von Steinborn fiel Gladrow vor den Schlappen, der sich aus der zweiten Reihe ein Herz fasste und mit seinem abgefälschten Schuss Wunsch keine Abwehrmöglichkeit mehr ließ (43.). Weniger Fortune hatte auf der Gegenseite Mensah, dessen schnelle Antwort der Pfosten im Weg stand (45.).

Chemnitz kommt, bleibt aber weitestgehend harmlos

Im zweiten Durchgang gaben die Chemnitzer das Tempo vor, kamen aber nur vereinzelt zu gefährlichen Abschlüssen. In der 55. Minute testete Damer nach einer zu kurzen Abwehr Klatte, der sich streckte und parierte (55.). Wenig später hatte Frahn den zweiten Treffer der Filmstädter auf dem Kopf, brachte aber nicht genügend Druck hinter die Kugel (60.). 20 Minuten vor dem Ende läutete ein Damer-Schüsschen, der nach einer Bozic-Hereingabe in aussichtsreicher Position unglücklich ausrutschte, die Schlussphase ein.

Der CFC drückte weiter auf den Ausgleich, kam aber zu keinen klaren Gelegenheiten mehr. Stagge gehörte noch die beste Möglichkeit, der die Kugel allerdings nach Damer-Flanke in den Potsdamer Nachthimmel feuerte (80.). Der SVB, der sich fast ausschließlich nur noch auf die Verteidigung konzentrierte, zeigte sich nur noch selten in der Offensive. Größtes Highlight für lange Zeit war eine Ecke, die Cakmak direkt aufs Tor zog (83.). Wunsch roch den Braten allerdings. Es blieb beim 1:0 der Gastgeber, weil auch die letzte gute Möglichkeit von Reutter keinen Ertrag für die Himmelblauen mehr einbrachte.

Während der Chemnitzer FC die Chance verpasste, an die Top-5 heranzurücken und nun bis zum Sachsen-Derby gegen Zwickau am Ostersonntag spielfrei hat, schiebt sich der SV Babelsberg 05 vorerst auf den 4. Platz. Am Mittwoch, 27. März, wartet dann das Auswärtsspiel in Meuselwitz auf die Brandenburger.