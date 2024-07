Babelsberg-Abgang Steinborn kommt in der Oberliga unter

Dass Matthias Steinborn den SV Babelsberg 03 verlassen würde, war schon länger klar. Am Mittwoch wurde bekannt, wohin es den 35-jährigen Angreifer zieht: Steinborn wechselt in die Oberliga zum RSV Eintracht Stahnsdorf und bringt dorthin die Erfahrung von 274 Spielen in der Regionalliga Nordost, in denen er 81-mal traf.