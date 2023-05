Babbel über den FCK 1998: "So etwas wird es nie mehr geben"

Im Meisterrennen von Aufsteiger Kaiserslautern düpiert. Ex-Bayern-Profi Markus Babbel blickt im kicker-Interview zurück auf die historische Saison 1997/98. Er spricht über den FCK, Freitagabendspiele, den Betzenberg und erklärt, warum es mit Otto Rehhagel und den Bayern nicht klappen konnte.

Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie an die Saison 1997/98 denken, in der Sie mit dem FC Bayern als amtierender Meister nur Zweiter hinter dem gerade erst wiederaufgestiegenen 1. FC Kaiserslautern wurden, Herr Babbel?

Es war für uns schön, einen Aufsteiger am ersten Spieltag zu Gast zu haben. Da sollten doch dann recht lockere drei Punkte her - Pustekuchen! (Bayern verlor gegen den FCK mit 0:1, Anm. d. Red.) Da hat man schon gemerkt, das ist eine physisch sehr gute Truppe. Dass sie das dann aber so bis zum Schluss durchziehen, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Eines ist mir besonders in Erinnerung geblieben.

Erzählen Sie.

Die haben immer am Freitagabend vorgelegt. Ich weiß nicht, wie oft sie dann in der 88., 92. oder 93. Minute noch die Spiele für sich entschieden haben. Wir kamen dadurch immer unter Druck, nachlegen zu müssen. Das war mental schon sehr schwierig. Das hat mich immer wahnsinnig genervt, dass die schon wieder vorlegen und einfach nicht lockerlassen.

Nie erzielte eine Mannschaft mehr Punkte am Freitag

Glückwünsch zu Ihrem guten Gedächtnis. Tatsächlich spielte der FCK in dieser Saison 13-mal an diesem Termin und hält mit 28 Zählern seitdem den Bundesligarekord für Punkte am Freitagabend. Die Bayern durften nur zweimal am Freitag ran, beim zweiten Mal gab es im Rückspiel gegen Lautern ein 0:2 auf dem Betzenberg.

Wir hätten gerne auch öfter am Freitag gespielt, weil Abendspiele immer etwas Besonderes sind. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass es freitagabends unter Flutlicht besonders auf dem Betzenberg nicht einfach ist zu bestehen, wobei ich dieses Rückspiel komischerweise nicht mehr auf dem Schirm habe.

Sie haben in Ihren vier Jahren beim FC Liverpool das Anfield als Wohnzimmer kennengelernt, auch durch die Nationalmannschaft und Ihre Trainerlaufbahn in Stadien auf der ganzen Welt gespielt. In welcher Liga spielt das Fritz-Walter-Stadion in Sachen Stimmung?

Wenn der Betzenberg mal brennt, kannst du dich anschnallen. Da kommen ein Druck und eine Dynamik zustande, die schwer zu halten sind. Das hat man damals auch teilweise im Europacup gesehen. Da gibt’s nicht viele Vereine, die das toppen. Auf dem Betze war es auch für den großen FC Bayern schwer. Paul Breitner wollte doch schon früher lieber die drei Punkte hinschicken als dort anzutreten. Ich war kürzlich beim Spiel gegen den HSV als Experte für Sport1 wieder auf dem Betzenberg und muss sagen: Auch das ausgebaute Stadion ist zauberhaft schön und wunderbar. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass sie es bald schaffen, wieder in die Bundesliga kommen, weil du freust dich ja als Spieler, in solchen Fußballtempeln spielen zu dürfen.

Zurück zu 97/98: Haben die Bayern diese Lauterer Mannschaft unterschätzt?

Wir wussten vor dem ersten Spieltag, dass ein bisschen Brisanz da ist, weil sich Otto Rehhagel als Trainer nicht im Frieden vom FC Bayern getrennt hat. Aber für uns war klar, wir gewinnen dieses Spiel, haben dann aber feststellen müssen, Hoppala, die sind ja gar nicht so schlecht (lacht). Das war eine gestandene Truppe mit Nationalspielern. Wenn ich allein an Olaf Marschall denke. Das war ein herausragender Stürmer und für mich einer der am meisten unterschätzten Spieler, die es je in Deutschland gab. Er hat es zwar trotzdem zum Nationalspieler geschafft, hatte aber nie das Standing, das er aufgrund seines Könnens verdient gehabt hätte. Die Mischung aus Kämpfern und guten Fußballern, da hat Otto Rehhagel wirklich was Tolles zusammengestellt. Wobei ein Großteil der Truppe auch abgestiegen war. Da hatte ja auch etwas nicht gestimmt.

Das drehte sich dann nach dem Abstieg 1996 unter Neu-Trainer Rehhagel wieder, der nach dem direkten Wiederaufstieg eine Mannschaft zur Verfügung hatte, in der sich selbst Weltmeister Andreas Brehme zum Ende seiner Karriere in eine Nebenrolle fügte und ein Toptalent wie Michael Ballack nur sporadisch zum Einsatz kam. Was sagt das aus?

Bei Ballack hast du in den wenigen Einsätzen schon gesehen, dass der Junge was kann. Zu dem Zeitpunkt konntest du aber noch nicht erahnen, dass er so eine Weltkarriere hinlegt. Er hätte woanders wahrscheinlich schon regelmäßig von Anfang an gespielt, aber Otto Rehhagel war eher ein Trainer, der auf Erfahrung und ältere Spieler gesetzt hat und weniger auf die ganz jungen. Andi Brehme würde man heutzutage in seinen besten Jahren als absolute Weltklasse ansehen, wahrscheinlich hätte er auch einen ganz anderen Namen als damals. Die Truppe war echt gut und in sich harmonisch. Wenn Andi Brehme merkt, der Martin Wagner ist halt einfach stärker auf seiner Position und versucht trotzdem, in seiner Rolle mitzuhelfen, dass das Ganze funktioniert, sieht man, was dabei herauskommt. Wenn so ein Spieler sich hintenanstellt, ist das auch ein Zeichen an die anderen Spieler. Was soll da ein Michael Ballack Terror machen oder andere Spieler, die sich in der ersten Elf sehen und nicht spielen. Was sollen die sagen, wenn ein Andi Brehme Ruhe gibt? Das haben sie überragend hinbekommen.

Hätte man Lautern im Rückblick also doch von Beginn an stärker einschätzen müssen?

Ja, im Nachhinein wäre eigentlich klar gewesen, dass diese Mannschaft um den Titel mitspielen kann.

Ab wann haben Sie das während der Saison für möglich gehalten?

Die Auftaktniederlage in der Konstellation war ärgerlich und bitter für unsere Verantwortlichen. Du hast sie trotzdem nicht als den Topkonkurrenten angesehen. Erst mit der Zeit und spätestens nach der zweiten Niederlage war klar, die lassen nicht locker, jetzt wird’s eng. Wir sind schlussendlich an unserer Überheblichkeit gescheitert. Dennoch: Aufzusteigen und so durchzuziehen war grandios. Da sage selbst ich als Leidtragender: Chapeau, so etwas wird es nie mehr geben.

Babbel: Rehhagel passte nicht nach München

Erfolgstrainer Rehhagel war im April 1996 nach nur zehn Monaten bei den Bayern entlassen worden, um gut zwei Jahre später so ein außergewöhnliches Meisterstück zu schaffen. Warum ist er bei Bayern gescheitert und wie schätzen Sie ihn als Trainer ein?

Dieser Titel 1998 passt perfekt zu Otto Rehhagel, der ein herausragend guter Trainer für Bremen, Kaiserslautern und die griechische Nationalmannschaft war. Bei uns, beim FC Bayern, hat es aber überhaupt nicht gepasst. Das wäre, wie wenn du den Eiffelturm nach Kaiserslautern stellst. Es gibt Dinge, die passen nicht und du weißt es eigentlich von vornherein. Leider ist es auch so gekommen, dass es nicht funktioniert hat und nicht funktionieren konnte, weil der FC Bayern als Verein ganz anders gestrickt ist als Werder Bremen und Kaiserslautern. Otto Rehhagel ist ein Typus, der im Mittelpunkt stehen muss und sich als Star gesehen hat. Das geht beim FC Bayern als Trainer aber nicht. Da ist Julian Nagelsmann das beste Beispiel. Beim FC Bayern ist der Verein der Star und die wichtigen Personen drumherum.

Wie meinen Sie das?

Der Trainer muss natürlich versuchen, seine Qualitäten einzubringen und sich trotzdem etwas zurückzuhalten. Die Trainer, die den ganz großen Wurf bei den Bayern geschafft haben wie Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes und Hansi Flick, sind keine Typen, die im Mittelpunkt stehen müssen. Otto Rehhagel will im Mittelpunkt stehen. Deswegen ist nicht nur er gescheitert, sondern mehrere, weil sie sich in den Vordergrund gedrängt haben. Das kommt beim FC Bayern einfach nicht gut an.