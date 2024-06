Baack verlängert in Verl

Der SC Verl und Tom Baack gehen in die vierte gemeinsame Saison. Wie der Drittligist am Mittwochabend bekanntgab, wurde der auslaufende Vertrag mit dem 25-jährigen Mittefeldspieler verlängert. Baack absolvierte für Verl bislang 107 Pflichtspiele, davon 42 in der vergangenen Spielzeit.