B42-Doubles: FIFA-Turniere mit seinem eigenen Abbild

Fußball und FIFA sind unzertrennlich miteinander verbunden, unterscheiden sich ihrer Ausführung aber deutlich. Die Zusammenführung wird immer wieder versucht, diesmal mit einer App.

B42 will den echten Fußball exakt in FIFA abbilden. imago (2)

"Wie gut wäre ich eigentlich in FIFA?", ist eine Frage, die sich sicherlich schon viele Hobbykicker gestellt haben. B42 will diese Frage nun beantworten und dazu mit Leistungstests Ingame-Werte berechnen. Um originalgetreue Abbilder der echten fußballerischen Fähigkeiten in die Simulation von EA SPORTS zu übertragen und dann damit Turniere auszufechten.

Duelle auf dem echten und virtuellen Rasen

B42-Doubles heißt dieses Format, das den echten Fußball mit dem digitalen Äquivalent verbinden möchte, damit "Jugendliche in Zukunft wieder mehr für den Fußball begeistert und zum Training motiviert" werden. Die Idee dahinter: Erst absolvieren zwei Teams die Leistungstest und lassen sich damit ihre FIFA-Werte errechnen, dann erstellen sie entsprechende Avatare im Spiel. Damit können die Kontrahenten auf dem echten Rasen und dem virtuellen Platz gegeneinander antreten.

So erstmals am vergangenen Freitag geschehen. Am 17. Februar traten drei Teams aus unterschiedlichen Altersklassen in Bad Aibling zum Double-Turnier an, lieferten sich Hinspiele auf dem Platz und anschließend Rückspiele an der Konsole. Dort finden die Auseinandersetzungen in Pro Clubs statt, wo jeder Spieler den eigenen, erstellten Avatar kontrolliert.

Bisher umfasst die Berechnung der FIFA-Werte die vier Facetten Kraft, Mobilität, Ausdauer und Schnelligkeit. So können die Ingame-Stats wie Antritt oder Beschleunigung, aber auch Schusskraft aus der Kraft der Beine abgeleitet werde. Weitere Trainingseinheiten zu "ballspezifischen" Aspekten des Sports, also beispielsweise Dribbling, sollen folgen.