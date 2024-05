B-Jugend der Füchse will im Final-Hinspiel glänzen

Die B-Jugend der Füchse Berlin spielt im Finale mit dem SC DHfK Leipzig um die deutsche Meisterschaft. Am Freitag empfängt der Hauptstadtklub die Gegner in eigener Halle. Trainer Per Kohnagel spricht über das Duell und seine Ziele.

Per Kohnagel will mit der B-Jugend der Füchse Berlin deutscher Meister werden. Sylvia Göres