Azzouzi zu den vier Punkten: "Es wäre mehr drin gewesen"

Die SpVgg aus Fürth war nach dem 5:0-Erfolg über Paderborn der erste Spitzenreiter der Saison - zwei Spieltage später steht sie mit vier Punkten auf Rang 8. Eine Ausbeute, mit der die Verantwortlichen prinzipiell zufrieden sind, die ihnen jedoch auch ein "Aber" entlockt.

Der Blick zurück ist gerade im Profibereich nicht gerade angesagt, fast alle geben an, dass sie nur das Heute und das unmittelbar Anstehende interessiere. Mitunter ist es für das Einschätzen der Gegenwart aber gar nicht so verkehrt, mal in den Rückspiegel zu schauen. In der älteren wie jüngeren Vergangenheit wird die SpVgg da Dinge erkennen, die ihr das Hier und Jetzt in einem guten Licht erscheinen lässt. Vor gut einem Jahr hatte Fürth trotz meist ansehnlicher Darbietungen einen Katastrophenstart hingelegt, konnte erst am 9. Spieltag über Paderborn (2:1) den ersten Sieg landen und stand einen Spieltag zuvor mit vier Punkten auf Rang 18. Und um in die jüngere Vergangenheit zu springen: In der Vorbereitung spielten die Franken zwar häufig einen flotten Ball nach vorne, in dem für Trainer Alexander Zorniger so wichtigen Spiel gegen den Ball ließen sie es häufig an letzter Konzentration wie Konsequenz vermissen, was wiederum eine Gegentorflut zur Folge hatte.

So gesehen macht der Blick auf die Gegentorquote von 0,5 in den bisherigen vier Pflichtspielen, das DFB-Pokal-Weiterkommen in Halle (1:0) miteingerechnet, der SpVgg richtig Laune. Die defensive Stabilität, die Fürth beim jüngsten 0:0 gegen den Aufstiegskandidaten St. Pauli zeigte, findet der nicht zu Lobhudelei neigende Trainer zu Recht höchst bemerkenswert. Und auch beim vorausgegangenen 1:2 in Kiel, der bislang einzigen Niederlage, bot die Mannschaft eine ordentliche Defensivleistung - mit Ausnahme von laut Zorniger "acht schläfrigen Minuten", die mit zwei Gegentoren prompt bitter bestraft wurde - wobei bei dem zweiten beim Stand von 1:1 ein mehr als fragwürdiger Elfmeterpfiff vorausgegangen war.

Unverständnis über den Schiri-Ärger von St. Pauli

Wenn Sportvorstand Rachid Azzouzi nun hinter die vier Punkte in der Liga ein "es wäre mehr drin gewesen" setzt, dann hat er auch jene Szene mit der für ihn klar falschen Entscheidung im Blick. "Wir haben das nie groß thematisiert, doch die TV-Bilder belegen eindeutig, dass unser Torhüter Urbig zurückzieht, und der Kieler Machino eine Schwalbe macht. Dieser Elfmeterpfiff hat uns einen Punkt gekostet."

Auch jüngst gegen St. Pauli gab es für ihn eine Entscheidung des Unparteiischen, die eine bessere Ausbeute der SpVgg verhindert hätte. In der 23. Minute hätte der Hamburger Afolayans für sein Foul an Green nämlich Rot statt Gelb sehen müssen. "Wenn St. Pauli bei dieser Hitze über 60 Minuten lang in Unterzahl gespielt hätte, möchte ich wissen, wie dann die Partie ausgegangen wäre", meint Azzouzi, der sich aus diesem Grund auch über den großen Ärger von St. Pauli über den Schiedsrichter wundert. In der fünften Minute hatte Referee Bauer dem Tor des Hamburger Albers wegen einer kniffligen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. "Es handelte es sich um eine 50:50-Entscheidung. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn das Tor gegeben worden wäre - andererseits war es auch keine Fehlentscheidung, es nicht zu geben", so Azzouzi, der deswegen die Aufregung des Kiez-Klubs nicht nachvollziehen kann. "Vor allem, weil St. Pauli mit keiner Silbe erwähnt, dass es um eine klare Rote Karte herumgekommen ist, was den Spielausgang meiner Meinung nach maßgeblich beeinflusst hat."

Dass all dieses Was-wäre-wenn-gewesen erstens mühselig, weil rein theoretisch, und zweitens nicht mehr veränderbar ist, konzentriert sich die SpVgg vor dem Gang zur angeschlagenen Hertha auf das, was sie selbst beeinflussen kann. Ihr Angriffsspiel zum Beispiel, das sie bei all ihr neuen defensiven Stabilität in den vergangenen zwei Spielen nicht immer zwingend genug vortrug. Siehe die zweite Hälfte gegen St. Pauli, als die Franken zu passiv wurden und sich ihr Trainer dachte, "holt euch doch noch mal ein bisschen den Ball".