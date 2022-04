Azzouzi unter Tränen: "Es tut weh, man gibt so viel"

Der Abstieg der SpVgg Greuther Fürth steht seit Samstagnachmittag fest. Nach dem Schlusspfiff wurde es im Ronhof emotional.

Die SpVgg Greuther Fürth konnte sich auf diesen Tag vorbereiten, als der sichere Abstieg mit dem 1:4 gegen Bayer Leverkusen besiegelt war, vergoss man beim Kleeblatt dennoch Tränen. Allen voran Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport bei den Franken. "Es tut weh, man gibt so viel, aber das reicht manchmal nicht", versuchte der 51-Jährige seine Gefühle am "Sky"-Mikrofon irgendwie in Worten auszudrücken.

Recht schnell hatte Azzouzi aber wieder ein leichtes Schmunzeln im Gesicht, schließlich habe man beim Kleeblatt "das Maximum rausgeholt". "Wir stehen als Verein zusammen. Wenn man den Gang wieder zurückgehen muss, ist es bitter, aber wir können insgesamt stolz sein", so Azzouzi.

Das Kleeblatt hat sich in der Rückrunde teuer verkauft, bis dato zwölf Punkte geholt und damit sieben mehr als in der Hinserie. "Die Rückrunde hat gezeigt, dass wir mithalten können, aber das war zu spät. Die Hinrunde hat dafür gesorgt, dass wir nachher keine Chance mehr hatten", wusste Azzouzi, dass man den Umbruch im Sommer nicht schnell genug verdauen konnte. "Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns zu finden. Wir haben viele gute Spieler verloren."

Hrgota gibt den Wiederaufstieg als Ziel aus

Geblieben ist Branimir Hrgota, aber auch die acht Saisontore des Kapitäns reichten am Ende nicht aus. "Wir haben die ganze Saison gekämpft, alles versucht, vor allem in den letzten Spielen", so der Schwede, bei dem, ähnlich wie bei Trainer Stefan Leitl, die Zukunft noch nicht geklärt ist. "Die Mannschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen, ich hatte hier bis jetzt eine schöne Karriere. Es kann weitergehen, es kann aber auch was anderes passieren. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag", lässt sich Hrgota alle Optionen offen.

Sollte der 29-Jährige bei den Franken bleiben und nach dem Sommerurlaub wieder zur Vorbereitung an den Ronhof kommen, ist der Wiederaufstieg das klare Ziel. "Wir alle wollen hier oben spielen." Das darf das Kleeblatt in dieser Saison auch noch dreimal, auswärts bei Union und in Augsburg sowie zuhause gegen den BVB.