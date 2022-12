Azzouzi über Marokkos Einzelkönner: "Wie sie sich füreinander aufopfern, überrascht mich"

Geboren in Fes, lief Rachid Azzouzi zwischen 1992 und 1998 37-mal für Marokko auf, bestritt dabei die WM 1994 und 1998. Dem kicker erklärt der heutige Geschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth, was Marokko bei dieser WM so stark macht, wer die Stars sind und warum Chelseas Hakim Ziyech nicht der einzige entscheidende Faktor ist.

Rachid Azzouzi bestritt zu seiner aktiven Zeit über 300 Erst- und Zweitliga-Spiele. Heute ist er Geschäftsführer bei der SpVgg Greuther Fürth.