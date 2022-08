Azzouzi: "Ich sehe die Arbeit auf dem Platz"

Sechs Spiele, als einziges Team neben Braunschweig noch ohne Sieg und abgerutscht auf Rang 17: Greuther Fürth hatte sich den Start in die neue Zweitligasaison sicherlich ganz anders vorgestellt. Nach der 1:2-Niederlage in Hannover sprach Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi über Trainer Marc Schneider und das Ende der Transferperiode.

Auch im sechsten Ligaspiel konnte Greuther Fürth nicht den ersehnten ersten Erfolg einfahren, stattdessen blieben die Mittelfranken nach dem 1:2 in Hannover saisonübergreifend gar zum 19. Mal sieglos. Coach Schneider, der zum 1. Juli am Ronhof übernommen hat, muss nach dem Pokal-Aus und nun auch den schlechtesten Zweitligastart der Fürther hinnehmen.

Rückendeckung für den Trainer - Transfers geplant

Ist der Job des Schweizers damit in Gefahr? Rachid Azzouzi erstickte am "Sky"-Mikrofon eine Trainerdebatte sofort. "Ich sehe die Arbeit auf dem Platz und wie die Mannschaft auftritt. Das soll man bewerten und nicht die reinen Ergebnisse", so der Geschäftsführer Sport.

Vielmehr sieht der ehemalige Profi die Gründe auch im Kader: "Die Mannschaft hat gerade in der Innenverteidigung mit Verletzungen zu kämpfen. Da gehen wir seit zwei bis drei Wochen am Stock und werden versuchen, da noch etwas zu machen, um Konkurrenzkampf zu haben." Das Transferfenster endet in der kommenden Woche am 1. September.

Azzouzi wünscht sich, sobald das Transferfenster geschlossen ist, "einfach in Ruhe arbeiten können und den ersten Sieg einfahren". Die kommenden Gegner der Franken lauten St. Pauli, Magdeburg und Paderborn.