Azpilicuetas Rückkehr nach Katar: "Es wäre eine gute Story"

Rechtsverteidiger Cesar Azpilicueta ist nach dem ersten Training in Katar optimistisch und hofft bei seiner dritten Endrunde auf den Titelgewinn.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Cesar Azpilicueta ist mit 33 Jahren neben Sergio Busquets (34) und Jordi Alba (33) einer der Kapitäne der Seleccion, die am kommenden Sonntag der zweite Gegner Deutschlands bei dieser WM-Endrunde in Katar ist. An diesem Samstag fliegt aber zunächst Linksverteidiger Alex Balde vom FC Barcelona in Katar ein, der 19-Jährige stößt im Trainingszentrum der Qatar University Doha zu Spaniens Nationalmannschaft, nachdem zuvor der 27-jährige Valencia-Profi Gaya mit Knöchelproblemen verletzt abgereist war.

Es ist angesichts eines halben Dutzend Profis um die 20 also ein junges bis sehr junges Team, das am Mittwoch gegen Costa Rica in die WM-Endrunde startet und am folgenden Sonntag im zweiten Gruppenspiel auf Deutschland trifft. Zu der Mannschaft von Bundestrainer Hanis Flick sieht Co-Kapitän Azpilicueta daher eine Parallele: "Sie haben wie wir junge Spieler und ein starkes Team", lobte der Profi vom FC Chelsea und nannte beispielhaft seinen Team-Kollegen bei den Blues, Kai Havertz. Mit Blick auf seinen Ex-Kollegen Antonio Rüdiger, seit dieser Saison bei Real Madrid unter Vertrag: "Er ist ein sehr physischer, aggressiver, sehr kompletter Verteidiger, der uns bei Chelsea gut gefallen hat."

Hohe Qualität bei den Talenten

Doch zurück zur Roja: Gerade trotz der durchaus auch als Schlüsselspieler angedachten Youngster wie Pedri oder Gavi zeigte sich Azpilicueta nach dem ersten Training der Seleccion guter Dinge. Der Konkurrenzkampf sei hoch, Mannschaftsgeist und Gruppendynamik seien bestens und allerbestens sei auch die Qualität der Toptalente. Zu denen gehören neben den beiden Mittelfeldspielern von Barça auch deren Klubkollege im Sturm, Ansu Fati, und Offensivspieler Nico Williams von Athletic Bilbao.

Dennoch sei man voll auf das "große Ziel fokussiert. Wir wollen hier sieben Spiele spielen." Also Finale. Für Azpilicueta ist es nach dem Aus in der Gruppenphase 2014 in Brasilien und dem im Achtelfinale 2018 in Russland die dritte Endrunde, bei den beiden ersten Teilnahmen war er nur Mitläufer gewesen: "Ich habe die schlechte Seite der Medaille 2014 gesehen, die glückliche Seite im Viertelfinale des Elfmeterschießens gegen die Schweiz bei der Europameisterschaft vergangenes Jahr und die traurige Seite mit dem Aus im Halbfinale gegen Italien. Diese Details werden ebenfalls vorbereitet. Wir wissen, dass Details einen Unterschied machen."

"Der WM-Titel ist das Nonplusultra"

Das Ziel sei dennoch die Copa: "Sie würde mir viel bedeuten." Trotz aller Top-Titel mit Chelsea: "Der WM-Titel ist das Nonplusultra, und das ist es, was wir anstreben. Für uns als Gruppe ist es eine große Chance."

2010 holte die Roja in Südafrika ihren einzigen WM-Titel. Azpilicueta, damals 20 Jahre alt und vor dem Wechsel von CA Osasuna zu Olympique Marseille stehend, war noch kein Nationalspieler. 2013 gab er sein Debüt in der Seleccion, just in Katar mit einem Testspielsieg gegen Uruguay. Er sagt daher: "Es wäre eine gute Story.