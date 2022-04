Azmoun: "Wir können die Champions League gewinnen! Warum nicht?"

In Fürth trug Sardar Azmoun mit seinem ersten beiden Scorerpunkten entscheidend zum Leverkusener 4:1-Sieg bei. Mit der Werkself strebt der Winter-Einkauf nach den höchstmöglichen Zielen und hält sogar einen Triumph in der Königsklasse für möglich.

Ein Tor und ein glänzender Assist - in Fürth deutete Sardar Azmoun erstmals nicht nur an, warum die Bayer-Verantwortlichen den 27-Jährigen im Winter von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen holten.

Azmoun: "Das war wirklich schwer für mich"

Bis zu dieser ersten Demonstration seines Könnens hat es etwas gedauert. Stand doch Azmouns Start in Leverkusen unter keinen günstigen Vorzeichen. "Als ich hierhergekommen bin, war ich zuvor einen Monat verletzt und hatte eine COVID-19-Infektion gehabt, dann kamen hier noch zwei bakterielle Infekte hinzu, die für mich heftiger waren als Corona. Das war wirklich schwer für mich", erklärt der Mittelstürmer, der in Fürth als hängende Spitze im 4-2-3-1 hinter Torjäger Patrik Schick agierte.

Inzwischen aber habe er den körperlichen Rückstand größtenteils aufgeholt. "Ich bin bereit. Aus meiner Sicht bin ich nicht so weit weg von meiner körperlichen Bestverfassung", erklärt der Angreifer, über den Trainer Gerardo Seoane noch kürzlich sagte, dass dieser wohl eine komplette Vorbereitung benötige, um all sein Potenzial abzurufen.

"Wenn du hart arbeitest, wirst du auch scoren"

Doch der iranische Nationalspieler ist ein Mensch mit extrem positivem Blickwinkel, bei dem er immer das Team in den Fokus stellt. "Als ich getroffen habe, war ich happy. Doch als ich hierhergekommen bin, habe ich nicht daran gedacht, wie oft ich treffe oder ein Tor vorbereite. Ich bin hierhergekommen, um Spiele zu gewinnen. Das ist für mich das Wichtigste", erklärt er mit dem Wissen: "Wenn du hart arbeitest, wirst du auch scoren."

Im Saisonfinale könnte der Stürmer in Abwesenheit des verletzten Zehners Florian Wirtz zu einem entscheidenden Faktor werden. In Fürth gefiel Azmoun auch mit klugen Pässen, so dass der eine oder andere fehlende Schritt nach hinten am Ende nicht zum Problem wurde.

Sein Ziel für diese Spielzeit ist klar. "Wir haben noch drei wichtige Spiele, um in die Champions League zu kommen", sagt er und benennt auch das für die kommende Spielzeit: "Die Champions League ist etwas anderes. Wenn du da Fehler machst, verlierst du. Das ist der Top-Level. Ich hoffe, wir qualifizieren uns diese Saison und holen dann den Titel - das ist unser Traum! Dafür arbeitet der Klub."

Azmoun: "Wir können das"

Bayer als Champions-League-Sieger? Eine überraschende Aussage. Doch Azmoun sieht für sich und seien Kollegen offenbar kaum Grenzen und bekräftigt: "Warum nicht? Wir können das. Wir müssen an uns glauben. Wir haben großartige junge Spieler, die talentiertesten in Deutschland. Also warum sollten wir die Champions League nicht gewinnen können?"