Azmoun vor Sevilla-Wechsel? Bayer-Leihgabe muss sich gedulden

Bei Bayer steht Sardar Azmoun noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Iranische Medien meldeten nun, der Angreifer würde sich dem FC Sevilla anschließen. Doch so weit ist es noch nicht.

Bayers Leihgabe Sardar Azmoun hat bei der AS Rom eine eher durchwachsene Saison hinter sich. Er kommt insgesamt auf sieben Scorerpunkte (drei Treffer, vier Assists), fehlte zwischenzeitlich verletzt - und verpasste mit den Hauptstädtern letztlich die Champions-League-Qualifikation. Nun stellt sich für Azmoun wieder die Zukunftsfrage: Wo geht es für ihn weiter?

Klar ist: Bei der Werkself steht er noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Und: Die AS Rom besitzt eine Kaufoption in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro, die im Juni ausläuft und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gezogen wird. So viel Geld werden die Römer nicht für diesen 29-jährigen Angreifer berappen.

Die AS Rom hat sich noch nicht positioniert

Wegen der verpassten Zulassung für die Königsklasse unterliegen sie gewissen finanziellen Zwängen. Zudem besteht wegen eines Wechsels auf dem Sportdirektoren-Posten noch Unklarheit über das weitere Vorgehen. Die AS Rom hat sich noch nicht positioniert. Wenn überhaupt, dann würde sie sich darum bemühen, die Ablöse für Azmoun zu drücken. Das gilt als sicher.

Wird es also womöglich der FC Sevilla? Iranische Medien meldeten am Mittwoch jedenfalls, der Angreifer würde sich zeitnah den Andalusiern anschließen. Allein: Das war nach kicker-Informationen etwas vorschnell. Azmoun, der im Winter 2022 zu Bayer kam und in 44 Pflichtspielen fünf Treffer beisteuerte, muss sich gedulden.

Sevilla will zunächst einen Trainer finden

Denn zunächst will der FC Sevilla, von dessen Interesse an Azmoun der kicker bereits berichtete, nach der Trennung von Coach Quique Sanchez Flores einen neuen Trainer finden und vorstellen - möglichst zeitnah. Erst danach dürfte klar sein, ob Azmouns Zukunft wirklich in Sevilla oder doch woanders liegt.

Wohin geht es also für den Iraner, an dem auch Olympique Lyon interessiert ist? Aktuell ist noch alles offen. Sicher ist nur: In den Planungen von Bayer spielt der Mittelstürmer weiterhin keine Rolle