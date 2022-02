Azmoun: Ein Lächeln und die letzten Stufen vorm Debüt

Gut drei Wochen nach seiner Verpflichtung steht Sardar Azmoun kurz vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining. Läuft alles ideal, gehört er schon gegen Arminia Bielefeld zum Aufgebot. Körperlich muss er sich noch etwas heranarbeiten, in Sachen Integration ist er schon weit.

Als Sardar Azmoun eine halbe Stunde nach seinen Kollegen die Trainingsplätze an der Bay-Arena betrat, wollte das Grinsen im Gesicht des iranischen Mittelstürmers einfach nicht aufhören. "Hello, I'm back", flachste der im Winter für 2,5 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen gewechselte Angreifer und stapfte mit dem Ballnetz über der Schulter auf den Nebenplatz, um eine individuelle Einheit zu absolvieren.

Die Freude des 27-Jährigen darüber, wieder mit dem Ball auf dem Platz zu stehen, war unübersehbar. Kein Wunder, hat er doch seit dem 8. Dezember nicht mehr gespielt. Jetzt steht er kurz vor dem Comeback, was gleichzeitig sein Debüt für Bayer sein wird. Nach COVID-19-Infektion, einer Bänderverletzung und langer Trainingspause soll der Rückstand bald aufgearbeitet sein.

Seoane will erst spüren, "wie er sich bewegt"

Läuft es ideal, steht er schon am Samstag gegen Arminia Bielefeld im Aufgebot. "Es gibt noch ein paar Stufen, die er durchlaufen muss. Mal schauen, ob es reicht oder nicht. Wenn, dann sowieso nur für einen Kurzeinsatz", steckt Gerardo Seoane den Rahmen fürs Wochenende ab.

Was er sich von einem möglichen Joker Azmoun erwarte, könne er jetzt noch nicht sagen, erklärte der Trainer, "ich muss ihn schon sehen, spüren, wie er sich bewegt, und dann entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht."

Wenn es um die persönliche Integration Azmouns geht, ist der Neue definitiv schon bereit. Nach der Einheit, in der Linksverteidiger Daley Sinkgraven (Infekt) fehlte und Robert Andrich (Kniereizung) abseits des Teams arbeitete, verließ der spielstarke Angreifer mittendrin in einer laut flachsenden Gruppe den Trainingsplatz - und bekam von Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong einen locker auf die Mütze.

Obwohl Azmoun seit seiner Verpflichtung Ende Januar abseits der Mannschaft sein Aufbautraining absolvierte und vergangene Woche aufgrund einer Mandelentzündung nochmal kürzertreten musste, hat ihn Bayer bereits gut integriert. Schon zwei Tage nach seiner Ankunft in Deutschland gehörte er beim Spiel in Dortmund am 6. Februar zur Leverkusener Reisegesellschaft. Seitdem wurde er trotz Reha überall, wo möglich, in die Abläufe eingebunden.

"Wir unternehmen alle viel im Staff und Umfeld, damit die Spieler ein gutes Gefühl haben", betont Seoane, "das ist wichtig." Damit Azmoun vielleicht schon am Samstag auch seinem Trainer ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.