Azmoun: Auferstehung statt Flucht

Bislang stellte die laufende Saison für Sardar Azmoun eine große Enttäuschung dar, doch beim 1:1 in Freiburg erzielte der Iraner mit seinem ersten Saisontreffer den Ausgleich. Für den Stürmer war es der positive Abschluss einer Woche, die ihm wie seinem Klub zumindest etwas Zuversicht schenkt.

Es war eine perfekte Vorlage. Von Mitchel Bakker mit dem Außenrist gefühlvoll an den zweiten Pfosten geschlagen, senkte sich der Ball in einem hohen Bogen genau zwischen zwei Freiburger Verteidiger und fand in Sardar Azmoun einen würdigen Abnehmer: Der 28-Jährige platzierte die Kugel technisch anspruchsvoll mit dem rechten Fuß volley ins lange Eck.

"Es war eine großartige Vorlage und, ich hoffe, auch ein großartiges Tor", sagte der Torschütze nachher bescheiden zu seinem Treffer, der in mehrerlei Hinsicht bedeutsam war. Für Bayer 04, weil sich der Werksklub so zumindest einen Zähler in Freiburg sicherte, wo er nach einer guten Vorstellung sogar mehr verdient gehabt hätte. Für Azmoun, weil sein erster Saisontreffer für ihn persönlich den Wendepunkt seiner bislang so enttäuschenden Zeit in Leverkusen darstellen könnte.

Krönte sein 1:1 doch eine Woche, in der Azmoun, der schon abgeschrieben schien, sich endlich sportlich zurückmeldete: Vor Wochenfrist beim 2:3 gegen Mainz hatte er erstmals seit dem 3. Spieltag in der Leverkusener Startelf gestanden und gleich einen Treffer vorbereitet, einen (unberechtigten) Strafstoß herausgeholt sowie später den Pfosten getroffen. Am Donnerstag beim 5:3-Erfolg im Elfmeterschießen bei der AS Monaco in der Europa League hatte er seinen Versuch vom Punkt sicher verwandelt und nun in Freiburg getroffen und insgesamt überzeugt.

"Er fühlt sich leichter und schneller"

"Man kann gerade sehen, dass er sich leichter und schneller fühlt. Er zeigt das jeden Tag im Training. Er hat seine Chance genutzt. Er hat sehr gut gespielt. Auch gegen Mainz hat er es gut gemacht. Stürmer leben von Toren. Für ihn war es wichtig zu treffen", lobte Trainer Xabi Alonso den Angreifer, der im ersten Durchgang zwar nicht gefährlich geworden war, sich aber gut ins Kombinationsspiel eingefügt hatte.

Grundsätzliche Zweifel an Azmoun wischte Xabi Alonso beiseite. "Wir wissen um seine Qualität", sagte der Trainer. Allerdings hätte diese den Klub Ende Januar nicht daran gehindert, den 28-Jährigen an Olympique Marseille abzugeben. Die Franzosen waren bereit, die von Bayer geforderten zehn Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Nur weil Marseille auf den letzten Drücker Wunschstürmer Vitinha für 32 Millionen Euro Ablöse beim SC Braga loseisen konnte, platzte der Deal mit Bayer.

"Es war sehr nah an einem Wechsel", bestätigte der iranische WM-Teilnehmer am Sonntagabend. Sogar die Rückennummer für Azmoun bei OM stand bereits fest. Die "11" war es, wie Leverkusens Neuner verriet, für den es nach seinem ersten, von vielen Verletzungen und Krankheiten getrübten Jahr in Leverkusen nun doch noch zu einem Happy End kommen könnte. Für Azmoun, der kurz vor der Flucht aus Leverkusen stand, waren es zumindest drei Spiele, die ihm wieder Zuversicht schenken sollten.

Und auch Bayer 04 und insbesondere Xabi Alonso darf nach der vergangenen Woche und den beiden überzeugenden Auftritten in Monaco und Freiburg deutliche Fortschritte verzeichnen. Besaß die Werkself in Freiburg doch wie schon zuvor im Fürstentum ein hohes Maß an Spielkontrolle und entwickelte aus ihrem Ballbesitz - anders als noch zuvor - auch eine hohe Anzahl von Torchancen. Zumindest zwei Darbietungen, die als klare Indizien dafür dienen, dass nach den Wochen der Stagnation nun doch eine deutliche und nachhaltige spielerische Entwicklung unter dem seit Anfang Oktober amtierenden Trainer eintreten könnte.

Luxusproblem im Sturmzentrum?

Zumal der 41-Jährige nach Azmouns Auferstehung darauf hoffen darf, dass sich für ihn nach der Not nun ein Luxusproblem im Sturmzentrum entwickeln könnte, da auch Patrik Schick, der als Joker in Freiburg kurz vor Schluss den Pfosten traf, nach monatelanger Verletzungspause langsam wieder ein Faktor werden sollte. "Jetzt haben wir mit Sardar, Patrik und Adam Hlozek verschiedene Möglichkeiten auf der Mittelstürmerposition", zeigte sich der Spanier zufrieden, der sich ebenfalls als ein Gewinner dieser Woche fühlen darf.