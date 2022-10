Aytekins eindeutige Replik auf Kahns Tweet

Oliver Kahn stellte Deniz Aytekin bei Twitter eine kritische Frage zum Platzverweis von Kingsley Coman in Dortmund - und erhielt vom Schiedsrichter eine eindeutige Antwort.

Jude Bellingham erlebte das Bundesliga-Topspiel bis zum Schlusspfiff auf dem Rasen, Kingsley Coman nicht. Während Deniz Aytekin beim jungen Dortmunder am Samstagabend kurz vor der Pause nach dessen unabsichtlichem Tritt gegen Alphonso Davies' Kopf auf eine Gelb-Rote Karte verzichtet hatte, sah der Franzose, den Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erst zur zweiten Hälfte eingewechselt hatte, diese in der Schlussminute.

Aytekin hatte bei Bellinghams Aktion von einer "Kann-Gelben-Karte" gesprochen und auf seinen Ermessensspielraum verwiesen ("Von uns Schiedsrichtern wird immer eine gewisse Empathie und ein Gefühl für die Situation erwartet"), gleichzeitig aber auch Verständnis für die Kritik der Bayern gezeigt und erklärt: "Vielleicht war es ein Tick zu viel Empathie."

Coman umarmt Adeyemi: "Da bleibt dir als Schiedsrichter nichts mehr übrig"

Das hatte FCB-Vorstandschef Oliver Kahn am Tag nach dem turbulenten 2:2-Remis auf Twitter zu der süffisanten Frage veranlasst: "Wo war denn die Empathie von Deniz Aytekin bei der Gelb-Roten Karte für Kingsley Coman?" Dass dieser Kritik die Grundlage fehlte, konnte der Schiedsrichter jedoch problemlos erläutern.

Coman, der seine erste Verwarnung in der 77. Minute nach einem taktischen Foul erhalten hatte, war des Feldes verwiesen worden, weil er den davonsprintenden Karim Adeyemi im Mittelfeld von hinten umklammert hatte. "Der umarmt ihn, er hat nur ein Ziel: Er will den Spieler stoppen", so Aytekin im "Sport1-Doppelpass". Wie die erste Gelbe Karte ("Da müssen wir nicht drüber reden, denke ich") sei diese Aktion "so eindeutig, da bleibt dir als Schiedsrichter nichts mehr übrig".

Bellinghams Foul, bei dem der zur Pause für Josip Stanisic ausgewechselte Davies eine Schädelprellung erlitt, sei "eine unglückliche Situation" gewesen, Comans dagegen nicht: "Da ist eine klare Absicht", erklärte Aytekin. Mit anderen Worten: Hier hatte er keinerlei Spielraum - und Empathie wäre fehl am Platz gewesen.