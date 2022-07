Aytekin und Rafalski sind die "Schiedsrichter des Jahres"

Deniz Aytekin (43) und Katrin Rafalski (40) wurden vom DFB als "Schiedsrichter des Jahres 2022" ausgezeichnet.

Beide wurden bereits zum zweiten Mal in ihrer Karriere ausgezeichnet: Aytekin im Jahr 2019, Rafalski 2015.

"Wir haben so viele tolle Schiedsrichter und ganz starke Schiedsrichterleistungen in der vergangenen Spielzeit gesehen, da war der eine oder andere Kollege dabei, der diese Auszeichnung sicherlich auch verdient hätte", wird Aytekin zitiert: "Insofern ist die Ehrung zum DFB-Schiedsrichter des Jahres 2022 sehr besonders für mich, ich freue mich riesig."

Aytekin wollte im Rahmen der Auszeichnung auch seine Assistenten hervorheben. "Mit Christian Dietz und Markus Sinn habe ich zwei wundervolle Assistenten, die sich nicht nur durch ihre Performance auf dem Platz auszeichnen, sondern auch eine unfassbare Empathie mitbringen - sie teilen die Freude und die schwierigen Momente mit mir. Das verbindet uns so stark und lässt uns in besonderen Spielen eine besondere Leistung abrufen", ist der Oberasbacher Referee überzeugt.

Rafalski hofft auf die WM 2023

Auch Rafalski sprach von Stolz. "Ich bin allen Menschen dankbar, die mich auf meinem Weg begleiten und immer unterstützen." Sie ist seit einigen Jahren überwiegend als Assistentin im Einsatz, "daher ist die Auszeichnung auch eine große Wertschätzung für die Tätigkeit von Schiedsrichter-Assistent*innen". Ihre nächsten Ziele seien eine erfolgreiche Frauen-EM sowie ein "guter Übergang" in die neue Saison. "Natürlich hoffe ich auf eine Teilnahme an der WM 2023 in Australien und Neuseeland", so Rafalski. "Über allem steht aber erst mal die Gesundheit."