Aytekin stellt sich: Gelb-Rot für Bellingham? "Man kann das durchaus so sehen"

Ein intensives Spiel hatte Deniz Aytekin am Samstagabend in Dortmund zu leiten, als der BVB quasi in letzter Sekunde aus einem 0:2 gegen den FC Bayern doch noch ein 2:2 gemacht hatte. Speziell zu einer Szene äußerte sich der Schiedsrichter im Anschluss.

Für Julian Nagelsmann war der Sachverhalt bezüglich der 45. Spielminute klar, als der bereits verwarnte Jude Bellingham sicherlich unabsichtlich mit seinem Fußballschuh den Kopf von Gegenspieler Alphonso Davies getroffen hatte. "Ob Absicht oder nicht, er tritt ihm volle Kanne ins Gesicht", so der Bayern-Trainer gegenüber "Sky". "Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir vor vier Monaten eine Schulung. Wenn du einen Spieler mit einem hohen Fuß im Gesicht triffst, ist es eine glatte Rote Karte."

Stimmt das? Der von Nagelsmann indirekt angesprochene Schiedsrichter Deniz Aytekin, seines Zeichens ehemaliger FIFA-Referee, stand am späteren Abend diesbezüglich noch Rede und Antwort. Zunächst holte der Oberasbacher, der im Vorfeld bezüglich seines Einsatzes bei diesem Topspiel gegenüber der "Bild" wegen möglicher (Bayern-)Befangenheit Humorvolles losgeworden war ("Ich bin ja kein Bayer - ich bin Franke! Das ist ein Unterschied."), ein klein wenig aus.

Das Spiel an sich gestaltete sich für ihn so: "Bei so vielen Zweikämpfen ist es natürlich nicht leicht, alles im Rahmen zu halten. Im Großen und Ganzen war es aber okay, denke ich. Es war einfach sehr intensiv auch in der Anfangsphase gleich, deswegen gab es da auch drei Gelbe Karten."

"Das ist im Fußball einfach so"

Die vielbesprochene Szene mit Bellingham und Davies beschrieb Aytekin im Anschluss - und stellte direkt klar, dass auch ein Platzverweis nicht gänzlich im Rahmen des Unmöglichen gewesen sei: "Man kann das durchaus so sehen."

Er selbst habe allerdings ein anderes Gefühl gehabt: "Er (Bellingham; Anm.d.Red.) hat bei seiner ersten Aktion eine 'Kann-Gelbe-Karte' gesehen, das war in einer hektischen Phase (14. Minute; Anm.d.Red.). Keine klassisch Zwingende. In der Situation war es für mich dann so, dadurch dass der Spieler von hinten reinkam und den Kopf nach unten nahm. Es gab den Kontakt, klar - aber mir hat die letzte Überzeugung gefehlt, dort auf Gelb-Rot zu gehen." Und wie wäre es gewesen, wenn der junge Engländer noch gar nicht Gelb gehabt hätte zu diesem Zeitpunkt? "Das ist jetzt hypothetisch. Das kann durchaus sein, aber man muss in so einem Spiel das Gesamte sehen. Für mich war es einfach so, dass in der Szene die letzte Überzeugung gefehlt hat, Gelb-Rot zu geben und so ein Spiel letztendlich zu entscheiden."

Aytekin könne aber jeden und damit auch Nagelsmann "verstehen, der hier das Gegenteil sieht, der es anders auslegt. Wir analysieren sowas ja auch. Es gibt nur einfach Situationen, die sind nicht einfach nur schwarz oder weiß. Das ist im Fußball einfach so."

