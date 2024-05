Aylin Bornhardt: "Alle Teams haben das Potential, den Titel zu gewinnen"

Am 11. und 12. Mai kämpfen der Buxtehuder SV, der HC Leipzig sowie der SV Salamander Kornwestheim und der Frankfurter HC um die Deutsche Meisterschaft in der weiblichen A-Jugend. Am Samstag stehen die Halbfinalspiele an, am Sonntag die Finalspiele. Markus Hausdorf führte für handball-world mit jeweils einer Spielerin der teilnehmenden Klubs ein Interview zum Saisonhighlight. Nach Merja Wohlfeil vom Buxtehuder SV und Marlene Tucholke vom HC Leipzig folgt heute Aylin Bornhardt vom SV Salamander Kornwestheim...

Aylin Bornhardt sieht in allen Mannschaften beim Final4 starke Spielerinnen. Moritz Salathe