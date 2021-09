Aydin korrigiert Schalkes Lieferproblem

Die Flanken- und Torvorlagenbilanz von Spielern auf der rechten Außenbahn war bislang indiskutabel, gegen Rostock konnte der für Darko Churlinov in die Startelf beorderte Mehmet Aydin das Lieferproblem des FC Schalke nun korrigieren.

In der Horrorsaison 2020/21 waren die Schalker Standards ein Graus. Lediglich sechs führten einst zu einem Tor, bei keinem Team waren es weniger, allein die Eckenbilanz sprach Bände: 124 Versuche, nur zwei Treffer. Auch bei Flanken agierten die Gelsenkirchener einfach mies. Sie schlugen im Schnitt nur 9,3 pro Spiel, das war mit Abstand Ligatiefstwert. Nicht einmal jede vierte kam beim Mitspieler an (23,2 Prozent).

Gute Entscheidung mit Ouwejan

Auch in punkto Flanken und Standards galt es also in der Sommerpause im Rahmen des allumfassenden Kaderumbaus unbedingt gezielt nachzubessern. Die Königsblauen holten Thomas Ouwejan für die linke Seite - eine gute Entscheidung. Neben Marcin Kaminski verpasste in der Liga nur der Niederländer bislang keine Minute. Es ist auch sein Verdienst, dass Schalke an den ersten acht Spieltagen bereits im Schnitt rund 15 Flanken pro Partie schlug. Auffällig: Der von AZ Alkmaar ausgeliehene Profi gibt wahnsinnig viele Torschussvorlagen - ligaweit kommt nur er bereits auf mindestens 30. Eine davon nutzte Simon Terodde zuletzt bei seinem ersten Treffer gegen Hansa Rostock (Endstand 2:0).

Ouwejans Bilanzen sind durchaus akzeptabel, dafür hatte der FC Schalke bislang über rechts ein Lieferproblem. Ursprünglich sollte Reinhold Ranftl hier für Gefahr sorgen, immerhin 700 000 Euro Ablöse investierten die Königsblauen in den Spieler aus Linz - nur Marius Bülter kostete noch 100 000 mehr. Schnell wurde klar, dass Ranftl (4 Einsätze, 2 Torschussvorlagen) kein Ouwejan ist. Auch Darko Churlinov schaffte es nicht, sich für diese Position zu empfehlen, in Rostock ersetzte Trainer Dimitrios Grammozis den Nordmazedonier durch Mehmet Aydin.

Aydin empfiehlt sich

Der Plan ging auf! Diesmal nutzte der 19-Jährige seine Chance und korrigierte Schalkes bisheriges Lieferproblem. Aydin pflückte einen langen Ball von Dominick Drexler glänzend herunter und setzte dann Terodde bei dessen zweitem Tor vorbildlich in Szene. Auch sonst sorgte Aydin über rechts für Gefahr. Mit seinem Auftritt (kicker-Note 2) hat er sich für einen Einsatz in Schalkes nächstem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Ingolstadt empfohlen.