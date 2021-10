Aydin fehlt länger - Fragezeichen hinter Drexler

Das ist ein echter Rückschlag für Schalke: Mehmet Aydin fällt vorerst aus, und hinter Dominick Drexler steht nach einer Risswunde zumindest ein dickes Fragezeichen.

Aydin hat sich nach Angaben des Vereins beim späten 1:0-Erfolg in Hannover eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Er soll "bis auf Weiteres" ausfallen, heißt es nur. Reinhold Ranftl hatte Aydin bereits nach 18 Minuten ersetzen müssen. Der 19-jährige Rechtsverteidiger hat sich mit guten Vorstellungen zuletzt in den Fokus gespielt und stand zuletzt drei Mal in Serie in der Startaufstellung der Knappen.

Daneben hat es auch Dominick Drexler erwischt. Der Mittelfeldspieler hat sich eine tiefe Risswunde zugezogen, die genäht werden musste. Es ist derzeit noch offen, wann er damit wieder ins Training zurückkehren kann und ob er am kommenden Samstag in der Partie gegen Dynamo Dresden (20.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen wird.