Ay entlastet Tretter: Wormatia Worms hat wieder einen Sportlichen Leiter

Wormatia Worms hat nach monatelanger Suche einen Sportlichen Leiter gefunden. Die Wahl fiel auf Aydin Ay, der bis Oktober als Trainer in der Regionalliga gearbeitet hat.

Wormatia Worms will in die Regionalliga, wird das aufgrund 20 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Eintracht Trier aber allenfalls über die Aufstiegsspiele gegen die anderen Tabellenzweiten der südwestdeutschen Oberligen schaffen. Unabhängig, ob und wann die Rückkehr auf viertklassiges Parkett gelingt, hat sich der Traditionsklub nun Verstärkung für seine Führungsetage geholt: Aydin Ay wird die seit zehn Monaten offene Stelle des Sportlichen Leiters besetzen.

Bislang hat sich der 41-Jährige als Trainer einen Namen gemacht, führte beispielsweise im Sommer 2023 den TSV Schott Mainz in die Regionalliga, ehe er dort im Oktober gehen musste. Doch aus familiären Gründen wolle Ay nun nicht mehr als Trainer arbeiten, sondern eher hinter den Kulissen wirken. Eine Aufgabe, die er sich voll und ganz zutraut: "Als Trainer im Amateurbereich hat man damit auch zu tun. Vor allem, wenn es im Verein keinen Sportlichen Leiter gibt", betont Ay in einer Meldung seines neuen Vereins. Gleichzeitig weiß er: "Wenn man über einen großen und wichtigen Verein in der Region wie Wormatia Worms spricht, kommen da aber natürlich noch ein paar andere Themen dazu."

Unterstützung erhält Ay von Fatih Köksal. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der schon 69-mal in der Regionalliga auflief, wird seit Jahren von Verletzungen und Rückenproblemen geplagt, zudem habe er aus beruflichen Gründen Probleme, den Aufwand für höherklassigen Fußball zu stemmen. Köksal wird als Sportlicher Koordinator bei der Kaderplanung der ersten Mannschaft mitwirken und gleichzeitig Bindeglied zur U 19 und U 21 sein. Für die Landesliga-Reserve soll er auch als Führungsfigur auf dem Platz fungieren.

Das neue Duo wird Peter Tretter entlasten, der zuletzt neben seiner Aufgabe als Chef-Trainer auch die Kaderplanung in Ermangelung eines Sportlichen Leiters übernommen hatte. Florian Natter, 1. Vorsitzender von Wormatia Worms, blickt kurz zurück: "Peter Tretter hat mit viel Engagement eine tolle Mannschaft geformt, aber er und wir sind auch froh, die weitere Kaderplanung nun wieder federführend in die Hände einer Sportlichen Leitung legen zu können, damit er sich auf sein Traineramt konzentrieren kann." Zum neuen sportlichen Führungsduo Ay / Köksal ergänzt Netter: "Mit Aydin Ay haben wir einen absoluten Fachmann für die Wormatia gewinnen können, und in der Kombination mit Fatih Köksal sind wir bei der benötigten Verzahnung innerhalb des Vereins nun bestmöglich aufgestellt. Peters Kontakte im pfälzischen Raum und Aydins Expertise in Rheinhessen ergänzen sich dabei, so erweitern wir unsere Möglichkeiten."

Viele Vorschusslorbeeren, die Ay gar nicht groß an sich heranlassen möchte: "Hier kann ich viel bewirken. Aber ich möchte jetzt keine Parolen ausrufen, das ist nicht meine Art. Ich will mich erst einmal in den Verein einsaugen und verstehen, wo die Potenziale sind." Wichtig sei, "dass wir groß denken, aber klein anfangen und uns realistische Ziele setzen. Dass wir eine gesunde Basis schaffen, um erfolgreich Fußball zu spielen, egal in welcher Liga, und auch im Jugendbereich noch besser werden".