Axel Kromer will mit DHB-Team weiter nach oben

Unter der Woche veröffentlichte die EHF das neue Ranking der Nationalteams im Handball. Nach der EM verbesserte sich Deutschland vom sechsten auf den vierten Platz. Axel Kromer will mit dem DHB-Team auch in diesem Ranking weiter nach oben.

Axel Kromer, Vorstand Sport des DHB, will auch im EHF-Ranking mit der deutschen Auswahl weiter nach oben klettern. Sascha Klahn

Von Platz sechs auf Rang vier hat sich Deutschland in der EHF-Nationenwertung der Handball-Nationalmannschaften der Männer verbessert - dank Rang vier bei der Heim-EM im Januar. An der Spitze stehen mit Dänemark, Frankreich und Schweden die drei Teams, die auch bei der Handball-EM vor Deutschland langen.

"Der vierte Platz in der Nationenwertung bestätigt unser Abschneiden bei der EM und spiegelt das Endklassement wider, denn die drei Teams, die im Januar vor uns lagen, sind dies auch in diesem Ranking. Dass wir mittelfristig auch in dieser Wertung weiter nach oben wollen, ist klar", sagte Sportvorstand Axel Kromer gegenüber der Homepage des DHB.

In der inoffiziellen Handball-Weltrangliste, die anstatt auf Platzierungen auf gewichteten Ergebnisse nach dem ELO-Prinzip beruht, hatte Deutschland unterdessen einen Platz verloren. Ägypten zog im Januar vorbei, zudem liegen fünf europäische Teams in diesem Ranking vor Deutschland.

