Axel Kromer: "Kirche im Dorf lassen"

Noch etwas müde, aber glücklich reisten die deutschen Handballer am Donnerstag in den nächsten Vorrundenspielort Berlin. DHB-Sportvorstand Axel Kromer wirkte ziemlich entspannt, als er vor der Abfahrt am Düsseldorfer Hauptbahnhof den spektakulären EM-Auftakt für den Sport-Informations-Dienst (SID) einordnete.

Axel Kromer zeigte sich erleichtert nach dem Sieg des DHB-Teams zum Auftakt der Handball-EM. Sascha Klahn