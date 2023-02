Avdijaj im Interview: "Ich habe ein paar falsche Entscheidungen getroffen"

Der einst von Klaus Schmidt als "Honigdachs" bezeichnete Donis Avdijaj kehrte im Winter leihweise zum TSV Hartberg zurück. Im kicker-Interview spricht der 26-Jährige über die Beweggründe für diesen Schritt, seine Zeit beim FC Zürich und seinen bisherigen Karriereverlauf.

Herr Avdijaj, Sie haben mit dem TSV Hartberg am vergangenen Wochenende gegen Sturm Graz mit 1:2 verloren. Wie blicken Sie mit ein paar Tagen Abstand auf das Spiel zurück?

Man hat gegen Sturm gesehen, dass wir Fußball spielen möchten. Klar ist aber auch, dass es zwischen den beiden Mannschaften große Unterschiede gibt. Sturm ist neben Salzburg aktuell das Maß aller Dinge in Österreich und wahrscheinlich das formstärkste Team. Für unsere Verhältnisse haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir haben viel riskiert und uns einiges zugetraut. Sturm hat die Tore durch zwei individuelle Fehler von uns gemacht. Grundsätzlich können wir auf der Leistung aber aufbauen.

Sie sind im Winter wieder nach Hartberg gekommen. Wie fassen Sie Ihre ersten zwei Pflichtspiele gegen Ried und Sturm zusammen?

Ich denke, dass wir von unserem Trainer (Markus Schopp, Anm.) einen sehr guten Plan mitbekommen. Wir versuchen, diesen in den Trainingseinheiten und in den Spielen umzusetzen. Gegen Ried hat noch nicht alles funktioniert, aber das Ergebnis (1:0-Auswärtssieg, Anm.) hat dafür gepasst. Gegen Sturm war es spielerisch schon viel besser. Es kam zwar nichts Zählbares dabei heraus, aber für uns ist der langfristige Weg entscheidend. Und der stimmt aus meiner Sicht.

Dennoch wird Hartberg in dieser Saison voraussichtlich wieder gegen den Abstieg spielen. Was waren die Gründe dafür, von Zürich nach Hartberg zurückzukehren?

Mein Management hatte im Sommer die eine oder andere Option für mich. Ich habe mich dann dafür entscheiden, den nächsten Schritt nach Zürich zu machen. Das hat am Anfang mit Franco (Foda, Anm.) auch super funktioniert. Ich schätze und respektiere ihn sehr. Außerdem spiele ich gerne seinen Fußball und finde seine Idee gut. Leider war der Erfolg nicht ganz auf unserer Seite. Es wurden dann Entscheidungen getroffen, auf die ich als Spieler wenig Einfluss hatte. Meine Saison bei Zürich war ja sehr gut. Bezüglich meiner Werte konnte ich die vorangegangene Spielzeit sogar toppen. Für mich war dann wichtig, meine Entwicklung weiterführen zu können. Ich habe entschieden, dass Hartberg dafür gut geeignet ist. Ich habe während meiner ersten Zeit dort sehr viel Vertrauen gespürt und konnte der Mannschaft auch in den entscheidenden Momenten helfen.

Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie meine Zukunft aussehen soll. Donis Avdijaj

Nach Fodas Entlassung in Zürich kamen Sie kaum mehr zum Zug. Warum nicht?

Franco Foda hatte mich als seinen Wunschspieler geholt. Nachdem er bei Zürich ausschied, war klar, dass sein Spielsystem von seinem Nachfolger nicht übernommen wird. Somit wurde ich ab diesem Zeitpunkt nur bedingt berücksichtigt. Das war für mich schwer nachvollziehbar, aber ich musste es akzeptieren. Ich bin glücklich, dass nun eine Lösung für mich gefunden wurde und ich wieder auf dem Platz stehen kann.

Ihr Vertrag in Zürich läuft noch bis 2025. Sehen Sie in der Schweiz eine Zukunft?

Ich bin jetzt bei Hartberg und widme mich voll und ganz dieser Aufgabe. Mein Ziel im Moment ist, diese persönlich ziemlich gute Saison bis zum Ende durchzuziehen. Ich will das Bestmögliche herausholen. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie meine Zukunft aussehen soll. Darüber werde ich mit meinem Management in den nächsten Wochen und Monaten intensiver sprechen. Aktuell will ich einfach meine Entwicklung in diesem Stil fortführen.

Im kicker-Interview vor rund einem Jahr betonten Sie, langfristig gesehen wieder in der deutschen Bundesliga auflaufen zu wollen. Wie sieht es mit diesem Plan aus?

Das ist nach wie vor das Ziel. Ich lebe 24 Stunden am Tag für den Fußball und traue mir das auf jeden Fall zu. Dafür bin ich selbstbewusst genug.

Ihnen wurde schon in jungen Jahren das Potential für eine große Karriere bescheinigt. Nun kämpfen Sie mit 26 Jahren in der österreichischen Bundesliga um den Klassenerhalt. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?

Ich muss sagen, dass ich einige Entscheidungen heute vielleicht rückblickend anders treffen würde. Aber das gehört zu meinem Lernprozess dazu. Natürlich hätte es auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Ich habe ein paar falsche Entscheidungen getroffen und auch ein bisschen Pech gehabt. Dennoch habe ich in vielen Ländern einen guten Eindruck hinterlassen. Es bringt jetzt aber nichts, über die Vergangenheit nachzudenken. Ich brenne auch heute noch für den Fußball und bin davon überzeugt, dass ich nach wie vor einen tollen Weg gehen kann. Ich habe bei Hartberg das Gefühl, der Mannschaft sehr viel geben zu können. Somit kann ich mich auch für höhere Aufgaben empfehlen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Kader und diesem Plan die Liga halten werden. Donis Avdijaj

Wie realistisch ist der Klassenerhalt mit Hartberg aus Ihrer Sicht?

Ich denke, dass es in der Hinserie nicht so richtig gelaufen ist. Jedoch bin ich davon überzeugt, dass wir mit diesem Kader und diesem Plan die Liga halten werden. Das ist unser großes Ziel. Wir wollen in der Qualifikationsgruppe nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, dass das für uns möglich sein wird.

Wie sehen Ihre persönlichen Ziele in diesem Halbjahr aus?

Am Ende steht der Teamerfolg über allem und ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten entscheidend weiterhelfen kann.