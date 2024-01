Autowaschen im Winter: Soll ich oder soll ich nicht?

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass eine Autowäsche im Winter mehr schadet als nützt. Dabei setzt gerade der Mix aus Streusalz, Schmutz und Feuchtigkeit dem Fahrzeug in besonderem Maße zu. Er muss also weg. Wie das am besten gelingt - und wann man die Waschanlage doch besser meiden sollte.

Autowäsche: Auch und gerade in der kalten Jahreszeit ist sie wichtig. ATU