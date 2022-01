Autonomer Traktor von John Deere: Ohne Fahrer durch die Furchen

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas hat der Landmaschinen-Hersteller John Deere einen vollautomatisch fahrenden Schlepper vorgestellt. Über das Prototypen-Stadium ist der 8R-410 längst hinaus: Erste Exemplare sollen noch in diesem Jahr an die Kunden gehen. Auch deutsche Hersteller arbeiten an der Technik.

Der Bauer hat Pause: Autonomer John Deere 8R-410. Preise sind noch nicht bekannt. John Deere