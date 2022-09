Automatisierte Ausbildungsentschädigung: Große Erleichterung für die Amateurvereine

Die FIFA will die Auszahlung von Ausbildungsentschädigungen automatisieren. Bisher mussten die Prämien von den Vereinen selbst beantragt werden. Wer die Frist verpasste, dem entging viel Geld. Das neue System stellt eine erhebliche Erleichterung für die Amateurvereine dar.

Der Weltverband tüftelt schon länger an der automatisierten Ausbildungsentschädigung über eine FIFA-Clearingstelle, nun steht das Projekt offenbar kurz vor der Umsetzung. Nach kicker-Informationen soll es ab Oktober so weit sein.

Jan Kleiner arbeitet als Direktor Fußballregulierung bei der FIFA und ist mit dem Thema vertraut. Der Jurist erklärt: "Gegenwärtig haben wir noch ein System, bei dem die Ausbildungsklubs einen Antrag stellen müssen, wenn sie nicht automatisch eine Ausbildungsprämie erhalten, zum Beispiel eine Ausbildungsentschädigung oder einen Solidaritätsbeitrag. Daraus wird ein automatisches System, bei dem ein elektronischer Spielerpass erstellt wird und eine Zuweisungsliste, die automatisch festlegt, welche Zahlungen an welchen Ausbildungsverein gehen müssen. Das schließt die Lücke zwischen den tatsächlich fälligen und den tatsächlich gezahlten Ausbildungsprämien."

Ein großes Ungleichgewicht

Bislang sehen Amateurvereine oft alt aus, wenn ein von ihnen ausgebildeter Spieler Jahre später in der großen Fußballwelt hin- und herwechselt. Die Ehrenamtlichen in den Vereinen haben im Alltag ohnehin schon alle Hände voll zu tun, nicht jeder denkt dann auch noch daran, innerhalb einer bestimmten Frist Ausbildungsprämien zu beantragen. Kleiner sieht deshalb "im Weltfußball nach wie vor ein großes Ungleichgewicht" und führt aus: "Die weltweiten Ausgaben für Spielertransfers beliefen sich im Jahr 2019 auf sieben Milliarden US-Dollar. Das spiegelt sich nicht in den Entschädigungszahlungen an die ausbildenden Vereine wider, die nur 70 Millionen US-Dollar betrugen, die Vermittlungsgebühren beliefen sich auf 700 Millionen US-Dollar."

Dass sich die Vereine künftig nicht mehr selbst um Ausbildungsentschädigungen kümmern müssen, nennt Kleiner eine "sehr grundlegende und wichtige Änderung". So mancher Kassenwart dürfte in Zukunft überrascht sein, wenn plötzlich ein warmer Geldregen für einen Ex-Spieler eingeht…