Automatische Verlängerung: Correia bleibt Elversberger

Die SV Elversberg kann sich auch in der kommenden Saison auf Innenverteidiger Marcel Correia verlassen. Das Arbeitspapier des 33-Jährgen hat sich automatisch bis 2024 verlängert.

Fühlt sich wohl in Elversberg: Innenverteidiger Marcel Correia. IMAGO/Fussball-News Saarland

Erst in der Sommerpause vor der laufenden Spielzeit schloss sich Marcel Correia der SV Elversberg an. In der Innenverteidigung von Horst Steffen ist der 33-Jährige aber bereits eine absolute Konstante. Lediglich zweimal nahm der Trainer den Deutsch-Portugiesen freiwillig aus der Startelf. Dazu verpasste Correia drei Spiele verletzt und eins gelbgesperrt.

So kommt der Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend bereits auf 26 Einsätze. Mit dieser Anzahl an Spielen greift nun eine Klausel, die seinen Einjahresvertrag automatisch bis Sommer 2024 verlängert, wie der Drittligist am Mittwoch bekanntgab.

Gut für die SVE: Auch für den mittlerweile sehr wahrscheinlichen Fall, dass die Saarländer im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga spielen, bringt Correia reichlich Erfahrung mit. Mit dem SC Paderborn, Jahn Regensburg, Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern sammelte der 1,86-Meter-Mann insgesamt 188 Zweitliga-Einsätze (fünf Tore, ein Assist).

Correia hat sich in Elversberg "vom ersten Tag an absolut wohl gefühlt"

"Marcel hat in dieser Saison schon oft gezeigt, wie wichtig er mit seiner souveränen, unaufgeregten Spielweise für die Mannschaft ist. Wir freuen uns, dass wir auch nächste Saison mit ihm planen können", erklärte Sportvorstand Ole Book in einer Pressemitteilung. Correia fügte hinzu, dass er sich in Elversberg "vom ersten Tag an absolut wohl gefühlt" habe.

Sportlich sind die Elversberger mit sieben Punkten Vorsprung und einem Spiel in der Hinterhand an der Tabellenspitze voll auf Kurs. Zuletzt erzielte Correia beim 3:2 gegen Viktoria Köln sein drittes Saisontor. Zuvor glänzte er am fünften Spieltag gegen Dynamo Dresden (ebenfalls 3:2) mit einem Doppelpack.

"Dass wir bislang eine solch erfolgreiche Saison spielen, zeigt, dass wir nicht nur Qualität haben, sondern auch als Team sehr gut zusammen funktionieren", lobte Correia. "Es ist schön, dass es auch nächste Saison mit dem Verein und der Mannschaft weitergeht."

Doch bevor sich die SVE mit der nächsten Spielzeit beschäftigt, bleiben noch acht Partien in der aktuellen Saison. Weiter geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) beim VfL Osnabrück.