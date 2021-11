Auto im Winter: Was kratzt mich das Kratzen?

Die kalte Jahreszeit ist da. Und das bedeutet, dass das Auto am Morgen häufig mit vereisten Scheiben am Straßenrand wartet. Was kratzt mich das Kratzen, fragen dann leider allzu viele Fahrer und Fahrerinnen. Eine ganze Menge, lautet die Antwort. Denn wer nur ein kleines Guckloch freischabt, riskiert ein Bußgeld und - im Falle eines Unfalls - einen beeinträchtigten Versicherungsschutz. Auch anderes winterliches Fehlverhalten kann teuer kommen.

So nicht: Mehr freie Sicht muss sein. aum/Ford