Auszeit in der Länderspielpause - Boss Witter: "Wir wollen Niko Kovac at his best"

Er hat beim VfL Wolfsburg als Chef des Aufsichtsrats das Sagen, tritt aber nur selten in der Öffentlichkeit auf. Am Dienstag sprach Frank Witter, der ehemalige Finanzvorstand von Volkswagen über den VfL-Saisonstart, Trainer Niko Kovac und Königstransfer Lovro Majer.

Sechs Punkte aus drei Spielen, im Pokal locker weiter, der Saisonstart des VfL Wolfsburg kann getrost als gelungen bezeichnet werden. Doch klappt es auch mit dem internationalen Geschäft nach dem Umbruch im Sommer? Wie steht Aufsichtsrat Frank Witter zum drittteuersten Einkauf der Vereinsgeschichte? Das verriet der 64-Jährige am Dienstag beim Mediengespräch im VfL-Center. Witter über …

… den Saisonstart: Getrübt wurde der gelungene Auftakt mit zwei Ligasiegen zuletzt durch das 1:3 bei der TSG Hoffenheim. "Man darf zufrieden sein", sagt Witter, der freilich weiß, dass nun dicke Brocken auf seine Mannschaft warten. Am Samstag kommt zunächst Union Berlin in die Volkswagen-Arena. "Ein echter Elch-Test", so der Aufsichtsrat. Anschließend geht es zu Borussia Dortmund. "Jetzt kommen zwei Schwergewichte, die in der Champions League spielen." Danach wird der VfL in etwa wissen, wo er sich aktuell einordnen kann.

Europa? Es wäre eine Belohnung für die Jungs und auch wichtig für den Verein Frank Witter

… das Saisonziel: Trainer Niko Kovac und die Mannschaft machen kein Geheimnis daraus, dass sie Verpasstes aus dem vergangenen Jahr nun nachholen wollen. Das Ziel: das internationale Geschäft. Wohlwissend, dass man sportlichen Erfolg nicht erzwingen kann, macht Boss Witter dies nicht zur Pflicht, aber formuliert auch seinen Wunsch klar: "Es wäre schön, es wäre eine Belohnung für die Jungs und auch wichtig für den Verein, dessen Attraktivität steigen würde. Sowohl für potenzielle neue Spieler als auch für diejenigen, die schon hier sind. Das ist unser Wunsch, aber kein Selbstgänger." Siehe vergangene Saison: "Wir hatten es auf dem Silbertablett und konnten am letzten Spieltag den Knopf nicht dranmachen." Trotz finanziell potenter Konkurrenz sieht der frühere VW-Finanzvorstand den VfL gut gerüstet: "Wir sind wettbewerbsfähig. Ich bin überzeugt: Wir haben einen starken Kader."

… die Verkäufe von Micky van de Ven und Felix Nmecha: Der VfL hat nun endlich zwei Gesichter für die 2018 ersonnene Philosophie, talentierte Fußballer kostengünstig zu bekommen, diese sportlich zu entwickeln und möglichst mit Gewinn zu verkaufen. Van de Ven ging für 50 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur, Nmecha für 30 Millionen zu Borussia Dortmund. Witter: "Es brauchte seine Zeit. Die Geduld und Investments der vergangenen Jahre sind jetzt sichtbar geworden. Sportlich ist es für uns erst mal ein Verlust, aber das ist unser Weg, das Konzept zahlt sich aus." Das erwirtschaftete Transferplus in diesem Sommer erfreut den ehemaligen VW-Vorstand selbstredend: "Es gibt keine konkrete Vorgabe aus dem Konzern, dass es nicht auch mal Verluste in einer Saison geben darf. Aber wir haben den Anspruch an uns, dass wir idealerweise jede Saison, zumindest aber über eine Periode von zwei, drei Jahren in Summe mindestens eine schwarze Null erwirtschaften." Entweder durch sportlichen Erfolg im internationalen Geschäft oder, wie jetzt geschehen, durch Transfererlöse.

Niko Kovac ist jemand, der Duftmarken setzen wird Frank Witter

… Trainer Niko Kovac: Wenngleich das Saisonziel, das internationale Geschäft, in der vergangenen Saison maximal unglücklich oder gar unnötig verpasst wurde, stellt Witter dem Coach ein gutes Zeugnis aus. Und auch nach dem schwachen Start in die vergangene Spielzeit "habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt". Denn: "Niko Kovac ist jemand, der hier seine Duftmarken setzen wird. Er hat ein starkes Trainerteam, steht für klare Prinzipien und was er von seinem Kader erwartet. Dass er hier funktioniert, davon war ich felsenfest überzeugt." Trotz des verspielten Europapokals ist Witter überzeugt: "Das Jahr war trotzdem ein wichtiger Entwicklungsschritt, von dem die junge Mannschaft in dieser Saison profitieren wird." Dass Kovac nun die Länderspielpause für einen eigenen Urlaub nutzte, sieht der Aufsichtsrat nicht problematisch. "Ich habe das auch nur gelesen, da mische ich mich nicht ein. Wenn diejenigen, die die sportliche Verantwortung haben, das für richtig halten, dann sollen sie es machen." Den Posten des Cheftrainers bezeichnet Witter als "knochenharter Job, da gilt es, mit den Kräften zu haushalten und den Kopf auch immer wieder freizubekommen". Seine Meinung: Wenn die kurze Auszeit dem Trainer hilft, dann hilft dies auch dem VfL Wolfsburg. Denn: "Wir wollen Niko Kovac at his best."

… Königstransfer Lovro Majer: Mit 25 Millionen Euro ist der Kroate der teuerste Einkauf seit Witters Einstieg als Aufsichtsratschef im Jahr 2018 und überhaupt der drittteuerste VfL-Zugang der Klubgeschichte. "Es ist eine Summe", bestätigt der Aufsichtsrat, "die wir in den letzten Jahren für einen Spieler nicht in die Hand genommen haben." Dennoch gab der Aufsichtsrat grünes Licht für den Transfer des Kroaten von Stade Rennes: "Weil wir der Überzeugung sind, dass er dieser Mannschaft in ihrer Weiterentwicklung helfen kann." Die sportliche Führung um Geschäftsführer Marcel Schäfer sei überzeugt gewesen, dass bei Majer "alle Attribute, die sportlichen und auch die menschlichen, zu uns passen". Zudem vergrößerten die Verkäufe von van de Ven und Nmecha den finanziellen Spielraum. "Wenn auf der Verkaufsseite größere Zahlen stehen", so Witter, "fällt es leichter, ein solches Investment mitzutragen."