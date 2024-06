Auszeichnung für Manuel Zehnder

Manuel Zehnder schnappte sich in dieser Saison die Torjägerkanone in der Handball-Bundesliga. Jetzt wurde der Rückraumspieler des ThSV Eisenach in seiner Heimat wurde geehrt. Auch Andy Schmid erhielt eine Auszeichnung.

Am Dienstagabend erhielt Manuel Zehnder zum ersten Mal in seiner Karriere den "Swiss Player Award". Der Spielmacher, der in dieser Saison vom HC Erlangen an den ThSV Eisenach ausgeliehen war, erzielte in der vergangenen Bundesliga-Saison 269 Treffer und verwies in der Torjägerstatistik Welthandballer Mathias Gidsel auf den zweiten Rang.

Bei den Frauen ging der Award an Tabea Schmid, die mit ihrem Klub København Håndbold den Einzug in das Halbfinale im Kampf um die dänische Meisterschaft verpasst hatte. Als MVPs der Profi-Handballligen in der Schweiz wurde Laurentia Wolff vom Schweizer Meister LC Brühl, sowie Marin Sipic vom Playoff-Finalist HC Kriens-Luzern ausgezeichnet.

Besondere Auszeichnung für Andy Schmid

Nur wenige Tage nach der Handball-EM 2024 in Deutschland hatte Andy Schmid sein sofortiges Karriereende verkündet. Mit der Schweiz war der Ausnahme-Handballer bei dem Turnier in der Vorrunde mit drei Niederlagen als Gruppenletzter ausgeschieden. Seit Mitte März hat Schmid das Amt des Nationaltrainer der Schweiz inne.

Im Rahmen der Verleihung wurde Schmid, der 1.094 Tore für die Schweizer Nationalmannschaft erzielte, nun für "seine Verdienste als Spieler für den Schweizer Handball", wie es in einer offiziellen Mitteilung heißt, mit dem "Special Award" ausgezeichnet. In weiteren Kategorien wurden auch die Trainer:innen und Nachwuchstrainer:innen, sowie die Topscorer, Newcomer und das beste Nachwuchs-Schiedsrichterduo ausgezeichnet.