Auszeichnung für Kentin Mahé

Schöne Anerkennung für Kentin Mahé: Nach einer schwierigen Saison in Veszprém haben die Fans des ungarischen Handball-Rekordmeisters und amtierenden Double-Siegers den Franzosen zu ihrem Spieler der Saison gewählt. Der 33-Jährige bekommt den Carlos-Pérez-Preis.

Spielmacher Mahé erhielt 388 der insgesamt 1.034 Stimmen - und verweist damit seinen Landsmann Ludovic Fabregas auf den zweiten Platz. Patrik Ligetvári wird Dritter. In Nedim Remili folgt ein weiterer Europameister. Kapitän Andreas Nilsson belegt den fünften Platz. Das gab 4iG Veszprém am heutigen Dienstag (2. Juli) auf der vereinseigenen Homepage bekannt.

Sportlich schwere Zeit zuletzt

Die Auszeichnung für Mahé dürfte vor allem eine Würdigung für seine gesamte Zeit am Balaton sein. Sportlich hatte es der Gummersbach-Rückkehrer in seiner letzten Spielzeit in Ungarn unter Trainer Momir Ilic nämlich sehr schwer. Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Aalborg Håndbold durfte der französische Nationalspieler beispielsweise nicht einmal auf die Bank. Kentin Mahé feuerte sein Team dann inmitten der Veszprém-Fans von der Tribüne aus an.

Ilic erntete dafür von den Fans viel Kritik. "Ich habe nichts gegen Kentin Mahé, egal was die Leute denken, aber er hat Nedim Remili, den Besten der Welt, auf seiner Position, und Agustín Casado und Yehia El-Deraa passten besser in mein System. Es war ein harter Wettbewerb", verteidigte sich der Serbe zuletzt.

