Auszeichnung für Felix Claar

Er war Schwedens bester Torschütze bei der Handball-Europameisterschaft und gehört in dieser Saison zu den besten Spielern in der Bundesliga, der Champions League und der Welt. Im Rahmen des Länderspiels gegen Deutschland wurde Magdeburgs Spielmacher Felix Claar ausgezeichnet.

Felix Claar ist zum ersten Mal in seiner Karriere zu Schwedens Handballer des Jahres gewählt worden. "Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin. Es war meine bisher beste Saison in meiner Karriere", so der 27-Jährige.

"Beweis dafür, dass ich bisher eine gute Saison gespielt habe"

"Natürlich ist es schön, dass viele Leute denken, dass es ich gut bin, aber ich bin nicht der Meinung, dass ich der Beste der Welt bin, es gibt so viele andere gute Spieler. (...) Ich bin sehr zufrieden mit der bisherigen Saison, auch wenn es noch ein bisschen hin ist", wird Claar auf der Verbandshomepage zitiert. „Es ist großartig, diese Auszeichnung zu erhalten, das haben nicht viele geschafft. Es ist ein Beweis dafür, dass ich bisher eine gute Saison gespielt habe, obwohl ich hoffe, dass sie noch besser wird", sagt Felix Claar.

Felix Claar begann das Handballspielen bei Norrköping HK. Als er als 16-Jähriger zu Alingsås HK geholt wurde, galt er als einer der vielversprechendsten Spieler Schwedens. Bereits in seiner ersten Saison mit AHK wurde er schwedischer Meister. Er bestritt vier weitere Endspiele um die schwedische Meisterschaft und wurde zweimal zum Liga-MVP gewählt.

Im dänischen Aalborg, wohin er 2020 wechselte, wurde er gleich in seiner ersten Saison Meister und stand in den beiden anderen Jahren im Finale. Außerdem führte er den Verein 2021 sensationell ins Champions-League-Finale und wurde in allen drei Jahren dänischer Pokalsieger.

Vier Titel in erster SCM-Saison?

Im Sommer 2023 wechselte er zum amtierenden Champions-League-Sieger, dem SC Magdeburg. Mit dem SCM wurde er bereits Klubweltmeister und gewann den DHB-Pokal. Er könnte in seiner ersten Saison mit Magdeburg alle vier Titel holen: Claar und Co. haben als Tabellenführer kurz vor Saisonende beste Aussichten auf die Meisterschaft. Zudem steht der SC Magdeburg im Final4 der Champions League.

Sein erstes Großturnier mit der Nationalmannschaft war die Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten, bei der die Schweden ihre erste WM-Medaille seit 20 Jahren holten. Im Jahr darauf wurde er Europameister. Bei der WM 2023 landeten die Schweden mit ihm auf dem vierten Platz, bei der EM 2024 auf dem dritten.

Schwedens Handballer des Jahres

