Auszeichnung für Bennet Wiegert

Der SC Magdeburg spielt unter seiner Anleitung eine beeindruckende Saison gespielt. Bennet Wiegert hat den SCM zum Meistertitel und DHB-Pokal-Triumph gecoacht. Dafür bekam er nach dem letzten Spiel gegen die HSG Wetzlar eine besondere Auszeichnung.

Der SC Magdeburg hat in der Saison 2023/24 unter Trainer Bennet Wiegert mit der deutschen Meisterschaft und dem Triumph im DHB-Pokal das nationale Double geholt. Dafür wurde Wiegert nun von den Trainern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der 18 Clubs der Handball-Bundesliga mit großem Vorsprung zum „Trainer der Saison 2023/24" gewählt. Das gab die HBL GmbH bekannt.

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann und HBL-Präsident Uwe Schwenker zeichneten Bennet Wiegert im Rahmen des letzten (Heim-) Spiels des SCM am gestrigen Sonntag (2. Juni) gegen die HSG Wetzlar (37:34-Sieg) aus. Diese Ehre wurde Wiegert bereits am Ende der Saison 2021/22 zuteil, als er seinen SCM ebenfalls auf beeindruckende Weise zum Meistertitel in der "stärksten Liga der Welt" geführt hatte.

"Wahnsinn!" Magdeburg feiert Meisterschaft

In der aktuellen Saison blieb der 42-Jährige mit seinem Team wettbewerbsübergreifend starke 30 Spiele in Serie ungeschlagen. Zudem gelang der lang ersehnte Erfolg im DHB-Pokal. Nach zuvor zwei verlorenen Endspielen in Folge konnte der SCM beim Final4 2024 endlich die Trophäe in den Himmel recken.

Einen weiteren Titel sicherte sich der SC Magdeburg zuvor beim IHF Super Globe und schaffte zudem den Sprung ins EHF Champions League Final4. Hier werden die Magdeburger am 08./09. Juni in Köln als Titelverteidiger um die nächste Trophäe kämpfen.

Nachfolger von Sigurdsson

Wiegert, der bereits seit 2015 Cheftrainer der Magdeburger ist, folgt als „Trainer der Saison" auf Gudjon Valur Sigurdsson vom VfL Gummersbach. Der Isländer wurde im vergangenen Jahr von den Trainern, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern ausgezeichnet und landete nun auf dem zweiten Rang.

Die Titelträger der letzten 5 Jahre

2023/24: Bennet Wiegert (SC Magdeburg)

2022/23: Gudjon Valur Sigurdsson (VfL Gummersbach)

2021/22: Bennet Wiegert (SC Magdeburg)

2020/21: Florian Kehrmann (TBV Lemgo Lippe)

2019/20: Filip Jicha (THW Kiel)