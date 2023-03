Ausweichspielstätten belegt: BVB II empfängt Zwickau in Oberhausen

Weil das Stadion Rote Erde weiterhin aufgrund von Umbaumaßnahmen gesperrt ist und die beiden Ausweichspielstätten belegt sind, muss das Heimspiel der Dortmunder Reserve gegen Zwickau in Oberhausen stattfinden.

Seit beinahe einem Jahr wartet der BVB II nun schon auf eine Rückkehr ins Stadion Rote Erde - doch auch weiterhin steht die eigentliche Spielstätte der Dortmunder U 23 aufgrund von Umbaumaßnahmen nicht zur Verfügung. Deswegen muss die Zweitvertretung weiter auf alternative Spielstätten ausweichen.

Doch weil am 19. März sowohl der Signal-Iduna-Park (Heimspiel des BVB gegen den 1. FC Köln) als auch das Stadion am Zoo in Wuppertal (der Wuppertaler SV empfängt Rödinghausen) belegt sind, muss das Heimspiel gegen den FSV Zwickau erneut in einem anderen Stadion stattfinden.

Wie die Gäste aus Zwickau am Freitag bekanntgaben, wurde nun eine Lösung gefunden: Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Mannheim geht es auch am 28. Spieltag erneut nach Oberhausen, wo das Stadion Niederrhein die passende Bühne für das Kellerduell bieten soll. Als gutes Omen kann die Spielstätte für die Dortmunder auf jeden Fall gelten, schlug der BVB II den Waldhof hier doch klar mit 4:0.