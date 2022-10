"Auswärtsthema beenden": Gelingt St. Pauli der erste Sieg in der Fremde?

Nach zuvor sieben sieglosen Spielen feierte St. Pauli im Derby gegen den HSV das ersehnte Erfolgserlebnis. Nun soll am Samstagabend in Bielefeld die nächste Negativserie enden.

"Die Jungs haben Stärke aus den zwei Spielen gezogen" - nach zuvor sieben sieglosen Partien hat der FC St. Pauli aus der Sicht des Trainers Timo Schultz durch den Derbysieg gegen den HSV und der starken Vorstellung beim Pokal-Aus in Freiburg neues Selbstvertrauen getankt. Diesen Schwung wollen die Hamburger nun nach Bielefeld mitnehmen, um auf der Alm den ersten Auswärtssieg dieser Zweitliga-Spielzeit zu feiern: "Mir wäre es auch ganz lieb, wenn wir dieses leidige Auswärtsthema endlich mal beenden könnten", so Schultz.

Dass seine Akteure nach den kräftezehrenden 120 Minuten am Mittwochabend in Freiburg noch müde sind, lässt der 45-Jährige schon vorab nicht als Ausrede gelten. Es sei der Anspruch, sowohl in den Beinen als auch im Kopf wieder "frisch zu sein". Ohnehin waren nicht nur die Kiez-Kicker unter der Woche im DFB-Pokal gefordert, sondern auch die Arminia.

Bielefelds Klatsche in Stuttgart hat die Vorbereitung nicht erleichtert

Anders als die Braun-Weißen zeigte der DSC aber einen desaströsen Auftritt und kam in Stuttgart mit 0:6 unter die Räder. "In Stuttgart haben sie nicht gut ausgesehen. Aber es ist im Pokal egal, ob du 0:6 verlierst oder 1:2 in der Verlängerung, du bist raus", so Schultz, der erwartet, dass der kommende Gegner am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Wiedergutmachung betreiben möchte. Da der Trainer der Hamburger nach der schwachen Leistung auch noch mit der einen oder anderen Umstellung rechnet, habe das 0:6 die Vorbereitung nicht erleichtert.

Obwohl der Absteiger mit nur zwei Siegen am Tabellenende steht, warnte St. Paulis Coach vor den Bielefeldern: "Es ist schon so, dass sie über Qualität verfügen und sie haben sich in Hannover für ein richtiges gutes Auswärtsspiel nicht belohnt." Dennoch liege es an seiner Mannschaft, dass die Ostwestfalen diese Qualitäten nicht zur Entfaltung bringen können. Wichtig sei für Schultz, dass seine Spieler weiterhin "auf dem Platz zusammen stehen", dann werde sein Team auch Punkte holen.

Medic muss operiert werden

Bei der Mission, den ersten Auswärtsdreier der Saison einzufahren, kann der Coach wieder auf Manolis Saliakas zurückgreifen, der im Pokal gesperrt gefehlt hatte. Des Weiteren könnte es für Luca Zander und Carlo Boukhalfa, die schon wieder im Teiltraining sind, eventuell für einen Kaderplatz reichen. Dagegen sieht es bei zwei Innenverteidigern nicht gut aus: Jakov Medic muss an der Schulter operiert werden. Allerdings beratschlagen die Ärzte, ob die OP in der Gegenwart oder erst nach der Saison durchgeführt wird. Außerdem fehlt David Nemeth aufgrund seiner Adduktorenprobleme wahrscheinlich bis zum Jahresende.