Auswärtssieg: Ferndorf stellt in Braunschweig Weichen Richtung 2. Liga

Der TuS Ferndorf hat die Tür zur 2. Handball Bundesliga weit aufgestoßen: In Braunschweig fuhr das Team von Ceven Klatt den 33. Sieg in Serie ein und stellte mit dem am Ende deutlichen 32:23 (12:11) bereits vor dem Rückspiel in heimischer Halle die Weichen zum Aufstieg. Im Endspiel um das zweite Ticket in die 2. Liga duellieren sich Eintracht Hildesheim und die HSG Konstanz.

Eine Vorentscheidung stand in der ersten Halbzeit des Handball-Duells zwischen dem MTV Braunschweig und dem TuS Ferndorf in der Aufstiegsrunde der 3. Liga zunächst nicht zur Diskussion. In der Sporthalle Alte Waage kassiert Braunschweigs Niklas Mühlenbruch zwar gleich eine erste Zeitstrafe, den ersten Treffer der Gäste durch Josip Eres beantworteten Trainer-Sohn Jan Mudrow und Niklas Wolters aber noch in Unterzahl mit einem Doppelschlag.

Die Partie blieb auch in der Folge umkämpft, der DHB hatte mit Julian Fedtke und Niels Wienrich ein erfahrenes Gespann angesetzt. Braunschweig spielte - nach der ersten Unterzahl - das gewohnte Sieben-gegen-Sechs. Sie fanden immer wieder Lücken und der 17-jährige Jan Mudrow zeigte immer wieder seine Klasse. Ferndorf hielt aber Schritt, auch dank des von außen und von der Siebenmeterlinie treffsicheren Josip Eres Schritt. Seinem sechsten Treffer zum 6:6-Ausgleich folgte allerdings umgehend der nächste Braunschweiger Führungstreffer durch Mudrow.

Mit einem Doppelschlag von Daniel Hideg und Mattis Michel übernahmen dann die Gäste zwar die Führung, nun aber zog Braunschweig jeweils umgehend nach. Die Hausherren arbeiteten dabei in der Deckung mit viel Aufwand, setzten auch im Angriff auf Bewegung. Im ersten Abschnitt gelang es so den Abstand zu halten, nach dem 11:11 von Bela Pieles schien die Begegnung mit einem Gleichstand in die Pause zu gehen. Doch Hideg setzte mit der Sirene noch einen Kracher aus dem Rückraum zum Ferndorfer 12:11 ins Netz.

Ferndorf übernimmt das Kommando

"Wir decken über sechzig Minuten hinweg sehr diszipliniert und gut. Aber in den ersten dreißig Minuten haben wir viel zu wenig Bewegung im Angriff", erklärte Ferndorfs Coach Ceven Klatt nach der Partie im Rückblick und berichtete: "Ich bin dann bei der Halbzeitansprache auch mal etwas lauter geworden und habe die Jungs daran erinnert, was wir unter der Woche im Training vorbereitet und uns zurechtgelegt haben."

Dies sollte sich auszahlen, nach Wiederbeginn setzte sich Ferndorf auf drei Tore ab und zwang Braunschweigs Coach Volker Mudrow bereits nach nicht einmal fünf Minuten zur Auszeit. Klatt war unterdessen nach dem Spiel entzückt, "wie in der zweiten Hälfte, das in der Halbzeit besprochene, par excellence umgesetzt wurde". Denn auch die Auszeit hielt Ferndorf nicht auf. Dirigiert von Janko Kevic kamen nun auch die Halben des TuS Ferndorf besser ins Spiel, die Anspiele an den Kreis kamen an und auf der anderen Seite bildeten die Deckung und Lucas Puhl nun einen glänzenden Verbund.

Volker Mudrow versuchte Braunschweig mit einer 5:1-Abwehr zurück ins Spiel zu bringen, schickte diese noch offensiver heraus - doch Ferndorf fand nun Lösungen. Nach einer Dreier-Serie hatten sich die Gäste beim 20:15 zehn Minuten nach Wiederbeginn gelöst, Braunschweig kämpfte um den Anschluss. Auf drei Tore kamen die Gastgeber wieder heran, doch Ferndorf ging mit einem 25:20 in die letzten zwölf Minuten.

Und in diesen musste Braunschweig dem hohen Aufwand des bisherigen Spiels Tribut zollen, die Kräfte ließen nach - und Ferndorf hatte nun auch bei Abprallern das Momentum auf seiner Seite. Mit einer erneuten Dreier-Serie zum 28:20 spielte sich Ferndorf endgültig in einen Rausch, die Gäste wollten sichtlich bereits im Hinspiel die Weiche in Richtung 2. Liga stellen. Die Hausherren wehrten sich bis zur letzten Sekunde, am Ende aber stand ein 32:23 für den TuS Ferndorf auf der Anzeigetafel.

Die Gäste feierten mit ihren mitgereisten Fans, die Entscheidung fällt aber erst in einer Woche im Rückspiel. Ein Neun-Tore-Polster und die Gewissheit von 33 Siegen in Folgen sollte Ferndorf allerdings Selbstvertrauen geben. Dennoch Braunschweig hat die Chance auf ein Comeback und dieses Duell in der Fremde noch zu drehen. Anwurf in der Stählerwiese in Ferndorf ist am kommenden Samstag, 15. Juni, um 19 Uhr.

MTV Braunschweig - TuS Ferndorf 23:32 (11:12)

MTV Braunschweig: Mustafa Wendland, Jan-Bennet Kanning 1, Lukas Friedhoff 2, Jan Mudrow 6/1, Tim Janos Otto 2, Niklas Mühlenbruch 1, Julius Valentin Bausch, Niklas Wolters 2, Philipp Moritz Krause 4/4, Nikolaos Tzoufras 2, Bela Pieles 3, Eike Engelbrecht, Marek Siggelkow, Niklas Mellmann, Tim Lietz, Mika Jon Hoyer



TuS Ferndorf: Josip Eres 11/5, Gabriel da Rocha Viana 4/1, Ante Simic, Arvid Poetz, Lucas Puhl, Mattis Michel 1, Daniel Hideg 2, Konstantin Kasch, Jonas Wilde, Nikita Pliuto, Linus Michel, Marvin Mundus 5, Janko Kevic 5, Fabian Hecker 1, Paul Schikora, Valentino Duvancic 3